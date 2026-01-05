Найбагатші кіберспортсмени світу — хто вони і скільки заробили Сьогодні 16:02

Найбагатші кіберспортсмени світу — хто вони і скільки заробили

Світ кіберспорту давно перестав бути просто розвагою — для топових гравців це багатомільйонний бізнес. Призові з найбільших турнірів, контракти з командами та спонсорські угоди формують статки, які можуть конкурувати з доходами зірок традиційного спорту.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про найбагатших кіберспортсменів світу.

Йоган «N0tail» Сундштайн — $7 184 163

Найбагатшим кіберспортсменом світу залишається гравець з Фарерських островів Йоган Сундштайн, більш відомий як «N0tail». Хоча він завершив професійну кар’єру ще 2022 року, ніхто поки не зміг обійти його за сумарними призовими.

Свою кар’єру «N0tail» розпочав 2012 року у Fnatic, згодом грав за Team Secret і Cloud9. У 2015 році він приєднався до OG — команди, з якою пов’язані його головні тріумфи та левова частка заробітків.

Джессі «JerAx» Вайнікка — $6 486 623

Друге місце у світовому рейтингу займає фінський кіберспортсмен Джессі «JerAx» Вайнікка. Його заробітки відстають від лідера майже на 700 тис. доларів.

Найбільшої популярності він досяг у складі Team Liquid. У 2020 році гравець взяв майже дворічну паузу в кар’єрі. Якби не ця перерва, він цілком міг би сьогодні очолювати рейтинг найбагатших.

Мирослав «Mira» Колпаков — $5 574 899

Серед топ-кіберспортсменів світу є й представник України. Мирослав «Mira» Колпаков посідає восьме місце у глобальному рейтингу з заробітками понад 5,5 млн доларів.

Читайте також Зарплати у геймдеві оновили рекорд: скільки заробляють в Україні

Кар’єру він починав у складі української команди Cascade, яка існувала з 2010 до 2021 року. Наразі «Mira» виступає за сербську організацію Aurora Gaming.

Куро «KuroKy» Салехі Тахасомі — $5 295 698

На дев’ятій сходинці рейтингу розташувався Куро «KuroKy» Салехі Тахасомі — гравець, який свого часу виступав і за українську команду Natus Vincere (NAVI). У складі NAVI він грав понад рік — з лютого 2013 до серпня 2014 року.

Сьогодні «KuroKy» представляє Nigma Galaxy, а його сумарні призові перевищують 5,29 млн доларів.

Детальніше про те, як саме заробляють на кіберспорті та скільки вже вдалося заробити українським зіркам у цій галузі, читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.