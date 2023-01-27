Найбагатша людина в Азії за два дні втратила 45 млрд доларів, — Bloomberg — Finance.ua
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Найбагатша людина в Азії за два дні втратила 45 млрд доларів, — Bloomberg

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Найбагатша людина в Азії за два дні втратила 45 млрд доларів, — Bloomberg
Найбагатша людина в Азії за два дні втратила 45 млрд доларів, — Bloomberg
Акції індійських компаній Adani Group втратили ринкову вартість майже на 45 млрд доларів менш ніж за дві сесії після різко негативного звіту американської компанії Hindenburg Research. Падіння чинить тиск на мільярдера Гаутама Адані, найбагатшої людини в Азії.
Про це повідомляє Bloomberg.
Hindenburg Research опублікувала звіт 24 січня. У ньому були численні звинувачення у корпоративних зловживаннях після дворічного розслідування щодо компаній магната. Adani Group заявила, що планує подати судовий позов. Компанії, пов’язані з Adani Group, планують у п’ятницю дати докладну відповідь на звіт, який вони назвали «фіктивним».
Hindenburg — не перша дослідницька фірма, яка висловила стурбованість щодо групи. CreditSights, підрозділ Fitch Group, заявив у серпневому звіті, що конгломерат «сильно перевантажений позиковими коштами» з «розтягнутими балансами».
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Новий рік почався погано для акцій Adani, які були одними з найкращих в Азії у 2022 році. Adani Enterprises зросли більш ніж на 3600% протягом останніх п’яти років, що перевершило навіть такі акції, як Tesla Inc. Ілона Маска, а Адані став найбагатшою людиною Азії.
«Проблеми торкаються самого серця індійського корпоративного сектора, де домінує низка сімейних конгломератів. За своєю природою вони непрозорі, і глобальні інвестори повинні довіряти питанням корпоративного управління», — сказав Гері Дуган, головний виконавчий директор Global CIO Office.
За його словами, після блискучих результатів минулого року індійські акції та акції будь-якої великої компанії схильні до ризику зниження. Отже, ширший індійський фондовий ринок може зіткнутися із ризиком подальшого падіння, а каталізатором стане Адані.
До скандалу статки Адамі оцінювалися в 125 млрд доларів.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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