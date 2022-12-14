Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу — Finance.ua
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Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу

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Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу
Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу
Засновник Tesla і SpaceX, а також власник Twitter Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною світу.
Про це свідчать дані Forbes і Bloomberg.
Американський підприємець і винахідник Ілон Маск поступився першим місцем у рейтингах найбагатших людей світу журналу Forbes та агентства Bloomberg президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернару Арно та його сім’ї.
Статки Маска оцінюють в $176,8 млрд, а Арно та його сім’ї — у $188,6 млрд.
За даними Forbes, протягом доби статки Ілона Маска скоротилися на $4,5 млрд (-2,49%), тоді як Бернар Арно став багатшим на $2,7 млрд (+1,44%).
Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу
В індексі Bloomberg станом на 14 грудня статки Арно оцінюють у $171 млрд, а Маска — у $164 млрд.
Ілон Маск втратив статус найбагатшої людини світу
7 грудня Маск уже втрачав першу сходинку рейтингу Forbes, проте ненадовго. Forbes пояснював, що цей рік був неоднозначним для компанії «Маска Tesla». Її акції протягом року впали майже на 50%. Негативним фактором для котирувань стало рішення Маска купити Twitter за $44 млрд. З моменту, коли бізнесмен оголосив про плани придбати соцмережу, до закриття операції папери Tesla подешевшали більш ніж на 30%. Для фінансування угоди Маск неодноразово продавав акції Tesla.
Минулого тижня у LVMH відбулися кадрові перестановки, звертає увагу НВ. На тлі перетворення Agache SE (холдингової компанії, яка володіє акціями бренда Christian Dior і перебуває під контролем Бернара Арно) на акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю головним виконавчим директором Christian Dior SE призначили Антуана Арно, сина президента LVMH.
За матеріалами:
hromadske.tv
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