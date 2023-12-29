Навіть нетехнічні компанії готові платити фахівцям із ШІ сотні тисяч доларів на рік: у чому причина — Finance.ua

Навіть нетехнічні компанії готові платити фахівцям із ШІ сотні тисяч доларів на рік: у чому причина 29.12.2023, 00:34 — Особисті фінанси

Навіть нетехнічні компанії готові платити фахівцям із ШІ сотні тисяч доларів на рік: у чому причина

Розробники, інженери та консультанти зі штучного інтелекту зараз мають багато нових можливостей для працевлаштування — навіть у компаніях, що не належать до техноіндустрії. Водночас їхні послуги добре оплачуються: у багатьох вакансіях, пов’язаних зі штучним інтелектом, заробітна плата перевищує $100 000.

Про це пише Business Insider.

За словами Аарона Сайнса, директора рекрутингової компанії Razoroo, бізнеси вважають, що ШІ допоможе їм обробляти дані, що дасть змогу робити кращі прогнози й ухвалювати кращі рішення. Він стверджує, що на початку цього року один клієнт, який займається сільським господарством, розглядав можливість використання штучного інтелекту для оцінки врожайності сільськогосподарських культур.

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«Попит на фахівців зі знаннями в галузі досліджень ШІ, machine learning, deep learning — дійсно випереджає наявну пропозицію», — каже Сайнс.

Унаслідок цього компанії пропонують шестизначні зарплати, щоб залучити досвідчених кандидатів. За словами Сайнса, базова заробітна плата дослідників ШІ, навіть у нетехнологічних компаніях, може становити від $150 000 до $250 000.

«Я думаю, що є певний дефіцит, і наші клієнти гостро відчувають це, що, безумовно, призводить до підвищення рівня компенсації», — сказав він.

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Наприклад, JPMorgan Chase шукає інженера-програміста з базовою заробітною платою від $194 750 до $285 000, який може розробляти генеративні моделі штучного інтелекту. Вітається досвід роботи з алгоритмами машинного навчання та знання останніх досліджень в галузі генеративного ШІ.

Тим часом Disney шукає старшого інженера з машинного навчання з досвідом роботи в галузі машинного навчання, алгоритмів і статистичних методів. Компанія пропонує річну зарплату від $145 400 до $199 870.

За кілька місяців до цього страхова компанія Travelers розмістила вакансію інженера з обробки даних, що вимагає досвіду в галузі штучного інтелекту, з базовою заробітною платою від $113 900 до $188 000.

Ідеальний кандидат, який претендує на зарплату від $93 400 до $338 300, (залежно від навичок і місцеперебування), повинен мати досвід роботи в юриспруденції та глибоке розуміння політики використання у сфері ШІ, йдеться в оголошенні про вакансію.

Компанії з різних галузей навіть спеціально вказують досвід роботи в ChatGPT як перевагу в оголошеннях про вакансії. Станом на грудень Crossover, сайт вакансій для віддаленої роботи, шукає інженера з підказок у сфері ШІ за $50 на годину, який має «значний досвід» використання генеративних моделей ШІ, таких як GPT-4.

Того ж місяця AstraZeneca, фармацевтична компанія, яка розробила вакцину проти COVID-19, розмістила оголошення про вакансію менеджера з впровадження генеративного ШІ з досвідом роботи з такими інструментами, як ChatGPT.

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