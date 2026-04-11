Навіщо сучасному спеціалісту портфоліо і як його створити Сьогодні 13:12 — Особисті фінанси

Що таке портфоліо і яким шукачам роботи його варто мати, Фото: freepik

Нині роботодавці дедалі частіше вимагають портфоліо для оцінки професійності працівника. Збірка робіт дозволяє продемонструвати навички, рівень компетентності та впевненість у собі, що сьогодні високо цінується роботодавцями.

У Державній службі зайнятості розповідають , як правильно презентувати власну компетентність за допомогою візуального доказу досвіду.

Види портфоліо та їх особливості

Фахівці зазначають, сьогодні портфоліо потрібне для представників більшості творчих спеціальностей, айтівців, маркетологів, архітекторів, інженерів, стилістів, кондитерів, письменників, SMM-фахівців, вчителів, медиків, журналістів та PR-ників.

Деякі вищі навчальні заклади навіть вимагають портфоліо від абітурієнтів під час вступу.

Формат такої збірки багато говорить про автора. Роздруковані портфоліо можуть відлякати рекрутера, тож краще надати посилання на роботи.

Які бувають портфоліо:

Вебсайт — зручний для багатьох сфер діяльності, особливо для тих, хто працює як фрілансер.

— зручний для багатьох сфер діяльності, особливо для тих, хто працює як фрілансер. Відео та фото підбірки — ідеально для представників професій, які створюють щось мистецьке, гастрономічне чи ремісниче.

— ідеально для представників професій, які створюють щось мистецьке, гастрономічне чи ремісниче. Таблиці — найкращий варіант для IT та проєктної роботи.

— найкращий варіант для IT та проєктної роботи. PDF-підбірка — оптимальна для спеціалістів, які створюють тексти.

Що обов’язково має бути в портфоліо

Портфоліо має починатися з інформації про автора: ім’я, прізвище та напрям діяльності.

Приклади робіт слід сортувати за категоріями, роблячи акцент на якості, а не на кількості.

Для кожного проєкту важливо вказати рік реалізації, замовника, опис виконаного завдання та пояснення обраного підходу.

Також у портфоліо обовʼязкового потрібно вказати контактну інформацію: номер телефона, електронна адреса чи сторінка в соцмережах.

Додатково до портфоліо можна додати відгуки замовників, проте з цим варто поводитися обережно. Наприклад, якщо з десяти проєктів є лише два позитивні коментарі, може скластися хибне враження, що решта клієнтів залишилися незадоволеними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.