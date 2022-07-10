Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не може тривати вічно — Finance.ua

Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не може тривати вічно Вчора 14:03 — Валюта

Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не може тривати вічно

Війна — це великий виклик для країни, зокрема і для економіки та державних фінансів.

Через нижчі показники роботи підприємств скоротилися й податкові та митні надходження до державного бюджету. Додаткова причина зменшення доходів бюджету — послаблення деяких податків та мит з початком війни для того, щоб дати змогу бізнесу оговтатися від шоку.

Водночас видатки держави в умовах війни, навпаки, зросли, враховуючи суттєве збільшення оборонних, гуманітарних та соціальних потреб.

Про це розповіли експерти Financial Literacy Ukraine.

«Надходження скоротилися, видатки підвищилися — маємо збільшення діри у бюджеті, яку необхідно перекривати», — зазначають фахівці.

Як це можна було зробити на початку війни?

Є кілька природніх шляхів фінансування цієї діри бюджету:

Залучення міжнародної допомоги. У перші ж дні війни світ підтримав Україну, і держави та міжнародні організації анонсували значні обсяги фінансової допомоги. Водночас для виділення цього фінансування потрібен час, враховуючи процедури виділення коштів у офіційних установах. На початку Україна не мала цього часу.

Залучення держави на зовнішніх ринках. В умовах війни зовнішній ринок боргових залучень лишається закритим для України, зважаючи на значні ризики для інвесторів.

Залучення держави на внутрішньому ринку. На початку березня 2022 року Міністерство фінансів почало продавати військові державні облігації. Це цінні папери держави, які можуть придбати як банки, так і громадяни та бізнес, а з часом повернути назад надані державі кошти з відсотками. Кошти від продажу військових облігацій йдуть для покриття дефіциту бюджету.

На початку війни українці підтримали цю ініціативу, але отриманого фінансування було недостатньо для забезпечення всіх критичних видатків держави.

«З огляду на це Національний банк у березні долучився до фінансування бюджету — НБУ почав купувати військові облігації держави, „друкуючи“ для цього гривню. Враховуючи наслідки колапсу у секторі державних фінансів, це рішення було фактично безальтернативним», — зазначили експерти Financial Literacy Ukraine.

До війни Національний банк накопичив значний запас міцності у вигляді міжнародних резервів — це запас коштів держави, який зберігається у валюті, цінних паперах та золоті.

Читайте також Як заробляти на військових облігаціях

Станом на 1 лютого вони перевищували 29 млрд дол. США. Значні обсяги отриманої державою гривні від НБУ йшли в економіку і поверталися на валютний ринок. НБУ викуповував цю гривню за рахунок валюти з резервів, і це допомагало мінімізувати негативні наслідки від фінансування ним дефіциту бюджету.

Водночас незакриті потреби держави поступово збільшуються.

Якщо на початку березня Національний банк придбав військових облігацій на 20 млрд грн та по 50 млрд грн — у квітні та у травні, то у червні обсяги зросли до 105 млрд грн (загальна сума за весь період становить 225 млрд грн). Це призводило до стрімкішого зменшення міжнародних резервів, які також зараз дають змогу НБУ фіксувати курс гривні до долара США.

«Друк коштів для покриття дефіциту бюджету — це рішення, яке дало змогу виграти час та швидко закрити необхідні потреби сектору державних фінансів. Утім, це не вирішує проблеми економіки та держбюджету. Ба більше, подальше зростання обсягів фінансування бюджету НБУ може мати кризові наслідки», — йдеться у повідомленні.

Якими можуть бути наслідки

1. Збільшення друку коштів прискорюватиме процес вичерпання міжнародних резервів. Якщо в НБУ вичерпаються резерви, то він не зможе фіксувати курс і перехід до плаваючого курсоутворення (яке діяло до війни та за якого курс визначає вже не НБУ, а ринок) відбуватиметься хаотично.

Оскільки НБУ не матиме змогу згладжувати коливання на валютному ринку за рахунок резервів, це може супроводжуватися значною девальвацією.

2. Наслідком суттєвої девальвації гривні може стати вихід інфляції з-під контролю. Висока інфляція загрожує швидко знецінити доходи та заощадження українців. Від цього страждають насамперед пенсіонери та українці, які отримують фіксовані зарплати. Це поглиблюватиме бідність.

Отже, зазначають фахівці, регулярний друк грошей для фінансування потреб держбюджету — не вихід, адже це може призвести до зменшення міжнародних резервів НБУ, зниження курсу гривні та прискорення інфляції.

Що зробити, аби мінімізувати друк грошей для фінансування бюджету

1. Потрібно проаналізувати видатки бюджету та скоротити некритичні.

Також важливо збільшити доходи бюджету.

Враховуючи, що бізнесу потрібно відновлюватися, про збільшення податкового навантаження на нього не йдеться. Необхідно підвищити податки на споживання, імпорт, активи, ренту. Це дасть змогу обмежити некритичне витрачання ресурсів.

2. Другим важливим напрямом є активізація запозичень уряду на внутрішньому борговому ринку.

Це уряд робить, продаючи військові облігації банкам, бізнесу та громадянам. Якщо в перші місяці попит на цей інструмент був значним, то зараз він сильно впав.

«Річ у тім, що громадяни та бізнес здолали перший шок війни та поступово повертаються до економічної логіки ухвалення рішень: коли бізнес намагається максимізувати прибуток, а населення — зберегти заощадження. В умовах, коли максимальна річна дохідність за військовими облігаціями становить 11,5%, а прогнозована інфляція за підсумками 2022 року перевищує 20%, українці не поспішають вкладати свої гроші в цей інструмент», — пояснюють фінансисти.

Тому для того, щоб активізувати внутрішні боргові залучення, Міністерству фінансів важливо підвищити дохідність за військовими облігаціями, тобто обіцяну вкладникам винагороду за утримання цих цінних паперів.

Таке рішення одразу вирішить дві проблеми:

Громадяни та бізнес отримають реальний інструмент для захисту своїх гривневих доходів від інфляції;

уряд зможе залучити більше грошей на ринку для покриття дефіциту бюджету, а це означає, що обсяги фінансування з боку Національного банку можна буде мінімізувати без ризиків настання колапсу в державних фінансах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.