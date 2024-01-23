НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів — Finance.ua

НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів Сьогодні 19:18 — Світ

НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів

НАТО 23 січня уклало контракти на закупівлю сотень тисяч 155 мм артилерійських снарядів на суму 1,2 млрд доларів.

Про це повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, передає пресслужба організації.

У штаб-квартирі Альянсу зранку відбулося підписання угод.

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«Ми уклали контракти на суму 1,2 мільярда доларів США на закупівлю сотень тисяч пострілів до 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Війна росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну», — сказав Столтенберг.

Він нагадав, що з липня минулого року Агентство НАТО із закупівель узгодило контракти на суму близько 10 млрд доларів: сюди входять близько 4 млрд на гаубічні снаряди, танкові боєприпаси, протитанкові керовані ракети та 155-міліметрові боєприпаси, а також 5,5 млрд доларів на ракети Patriot.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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