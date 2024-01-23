НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів

Світ
15
НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів
НАТО уклало контракти на закупівлю артилерійських боєприпасів на суму 1,2 млрд доларів
НАТО 23 січня уклало контракти на закупівлю сотень тисяч 155 мм артилерійських снарядів на суму 1,2 млрд доларів.
Про це повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, передає пресслужба організації.
У штаб-квартирі Альянсу зранку відбулося підписання угод.
Читайте також
«Ми уклали контракти на суму 1,2 мільярда доларів США на закупівлю сотень тисяч пострілів до 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Війна росії в Україні перетворилася на битву за боєприпаси, тому важливо, щоб союзники поповнили свої власні запаси, оскільки ми продовжуємо підтримувати Україну», — сказав Столтенберг.
Він нагадав, що з липня минулого року Агентство НАТО із закупівель узгодило контракти на суму близько 10 млрд доларів: сюди входять близько 4 млрд на гаубічні снаряди, танкові боєприпаси, протитанкові керовані ракети та 155-міліметрові боєприпаси, а також 5,5 млрд доларів на ракети Patriot.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.