НАТО допоможе Україні пережити цю зиму: Столтенберг розкрив подробиці — Finance.ua
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НАТО допоможе Україні пережити цю зиму: Столтенберг розкрив подробиці

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НАТО допоможе Україні пережити цю зиму: Столтенберг розкрив подробиці
НАТО має намір допомогти Україні захищатися від росії «стільки, скільки буде потрібно».
Про це, як повідомляє The Washington Post, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на прес-конференції перед зустріччю глав МЗС країн НАТО в Бухаресті, зазначивши, що члени організації з безпеки з 30 країн доставляють в Україну паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.
За словами Столтенберга, з наближенням зими знадобиться набагато більше допомоги, особливо у зв’язку з атакою Росії на енергетичну інфраструктуру України.
«НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо. Союзники надають безпрецедентну військову підтримку, і я очікую, що міністри закордонних справ також погодяться посилити нелетальну підтримку», — зазначив Столтенберг.
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«Більшість воєн закінчуються переговорами. Те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. Тому найкращий спосіб підвищити шанси на мирне рішення-підтримати Україну», — заявив Столтенберг.
Він також зазначив, що Альянс надав Україні системи ППО, але якщо йдеться про конкретні потужності, то це має бути рішення національного уряду.
«Я вітаю німецьку пропозицію зміцнити протиповітряну оборону Польщі шляхом розміщення батарей Patriot в Польщі після трагічного інциденту минулого тижня, який забрав життя двох людей. Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей залишаються національними рішеннями», — сказав Столтенберг.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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