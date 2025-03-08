Наступного року Kia випустить новий електрокросовер EV2: якою буде автівка (фото) — Finance.ua

Наступного року Kia випустить новий електрокросовер EV2: якою буде автівка (фото) Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

Наступного року Kia випустить новий електрокросовер EV2: якою буде автівка (фото)

Компанія Kia готується зробити електромобілі доступнішими для широкого загалу завдяки моделі Kia EV2. Автовиробник продемонстрував його концепт та поділився деякими відомостями, а вихід на ринок запланований на наступний рік.

Про це повідомляє arenaev.

Kia EV2 ─ це компактний міський кросовер, який конкуруватиме, зокрема, з Renault 5.

Очікувана стартова ціна — близько €30 тис., що робить його бюджетним варіантом для покупців, які шукають доступне електричне авто.

Технічні характеристики Kia EV2

Хоча конкретні технічні деталі поки залишаються невідомими, EV2, імовірно, буде базуватися на 400-вольтовій версії платформи Hyundai Motor Group E-GMP. Ця ж архітектура лежить в основі більших моделей Kia EV3 та EV4.

Очікується, що EV2 отримає аналогічні силові агрегати — це може бути електромотор потужністю 201 к.с. у парі з батареєю на 58,3 кВт·год або 81,4 кВт·год. Для порівняння, EV3 з такими ж батареями має запас ходу 435 км та 604 км, відповідно.

Щоб утримати низьку ціну, Kia може оснастити EV2 лише меншою батареєю або використати акумулятор на 43,3 кВт·год із моделі PV5 (електричного фургона Hyundai).

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У будь-якому разі компанія орієнтується на запас ходу близько 435 км, що перевершує багатьох конкурентів. Для порівняння, Renault 4 має запас ходу близько 400 км із батареєю місткістю 52 кВт·год.

Дизайн та інтер’єр

Концепт Kia EV2 розроблений відповідно до філософії дизайну Opposites United. Автомобіль має гладкі поверхні кузова та унікальну передню світлотехніку.

Передні ходові вогні розташовані поруч з основними фарами, а задні ліхтарі знаходяться досить низько та мають округлу форму, що відрізняє їх від інших моделей Kia.

Всередині EV2 можна очікувати комбіновану цифрову панель приладів і мультимедійну систему, яка займає значну частину передньої панелі — подібно до EV3.

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Однак деякі елементи концепту, наприклад, відкидні передні сидіння або двері на задніх петлях, навряд чи з’являться у серійному варіанті.

Зміна стратегії Kia

Запуск EV2 означає перехід Kia від виробництва преміальних електромобілів для перших покупців (EV6, EV9) до масового ринку.

Президент компанії Хо Сун Сонг наголосив на прагненні Kia зробити електрифікацію повсякденним явищем, а електрокари ─ доступними для ширшої аудиторії.

Якщо Kia зможе зберегти конкурентну ціну та обіцяний запас ходу, EV2 матиме всі шанси зайняти гідне місце серед недорогих електромобілів.

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