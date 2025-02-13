Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото) — Finance.ua
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Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото)

Фондовий ринок
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Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото)
Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото)
У Південній Кореї стартують продажі нового пікапа Kia Tasman, прем’єра якого відбулася наприкінці минулого року. Вже 13 лютого новинка стане доступна для замовлення у кількох комплектаціях як із переднім, так і повним приводом. Про це повідомили у пресслужбі виробника.
На домашньому ринку Kia Tasman буде доступний із безальтернативним 2,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 218 кінських сил. Двигун поєднуватиметься із восьмиступінчастою автоматичною трансмісією.
Ціни на пікап стартують з позначки 37,5 мільйона вон або близько 26 тисяч доларів США за поточним курсом за базову передньопривідну комплектацію Dynamic.
Повнопривідна версія у Kia Tasman лише одна. Це X-Pro, яка відрізняється від передньопривідних модифікацій збільшеним на 28 мм дорожнім просвітом, електронним блокуванням диференціала, кількома режимами для бездоріжжя та високопрофільними шинами.
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За матеріалами:
mmr.ua
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