Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото) — Finance.ua

Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото) Сьогодні 06:55 — Фондовий ринок

Kia вивела на ринок рамний пікап за 26 тисяч доларів (Фото)

У Південній Кореї стартують продажі нового пікапа Kia Tasman, прем’єра якого відбулася наприкінці минулого року. Вже 13 лютого новинка стане доступна для замовлення у кількох комплектаціях як із переднім, так і повним приводом. Про це повідомили у пресслужбі виробника.

На домашньому ринку Kia Tasman буде доступний із безальтернативним 2,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 218 кінських сил. Двигун поєднуватиметься із восьмиступінчастою автоматичною трансмісією.

Ціни на пікап стартують з позначки 37,5 мільйона вон або близько 26 тисяч доларів США за поточним курсом за базову передньопривідну комплектацію Dynamic.

Повнопривідна версія у Kia Tasman лише одна. Це X-Pro, яка відрізняється від передньопривідних модифікацій збільшеним на 28 мм дорожнім просвітом, електронним блокуванням диференціала, кількома режимами для бездоріжжя та високопрофільними шинами.

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