Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему — Finance.ua
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Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему

Фондовий ринок
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Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему
Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему
Корейська компанія Kia запускає нову масштабну кампанію відкликання. Цього разу сервісна акція зачепить понад 137 тисяч автомобілів корейської марки, у яких через браковані поршневі кільця може вийти з ладу силовий агрегат. Про це пише Carscoops.
Кампанія зачепить дві моделі Kia, оснащені 2,0-літровими чотирициліндровими моторами. Це 83 621 екземпляр Kia Soul 2021−2023 років випуску і 53 635 одиниці Seltos 2021−2023 років.
Зазначається, що двигуни цих машин можуть мати неякісні поршневі оливні кільця, які були виготовлені компанією Dongsuh Federal-Mogul. Це може призвести до надмірної витрати оливи і в кінцевому рахунку може спровокувати поломку двигуна і навіть призвести до загоряння.
Наразі виробнику відомо про 409 випадків поломки мотора через бракований компонент, а також про чотири загоряння Kia Soul.
Власникам проблемних авто потрібно буде відвідати будь-який найближчий дилерський центр, де спеціалісти проведуть огляд та за потреби замінять двигун. Усі роботи будуть проведені за рахунок виробника.
В Україні вищезгадані кросовери доступні виключно на вторинному ринку.
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За матеріалами:
MMR
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