Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему — Finance.ua

Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему Сьогодні 23:07 — Фондовий ринок

Kia відкличе майже 138 тисяч кросоверів через небезпечну проблему

Корейська компанія Kia запускає нову масштабну кампанію відкликання. Цього разу сервісна акція зачепить понад 137 тисяч автомобілів корейської марки, у яких через браковані поршневі кільця може вийти з ладу силовий агрегат. Про це пише Carscoops.

Кампанія зачепить дві моделі Kia, оснащені 2,0-літровими чотирициліндровими моторами. Це 83 621 екземпляр Kia Soul 2021−2023 років випуску і 53 635 одиниці Seltos 2021−2023 років.

Зазначається, що двигуни цих машин можуть мати неякісні поршневі оливні кільця, які були виготовлені компанією Dongsuh Federal-Mogul. Це може призвести до надмірної витрати оливи і в кінцевому рахунку може спровокувати поломку двигуна і навіть призвести до загоряння.

Наразі виробнику відомо про 409 випадків поломки мотора через бракований компонент, а також про чотири загоряння Kia Soul.

Власникам проблемних авто потрібно буде відвідати будь-який найближчий дилерський центр, де спеціалісти проведуть огляд та за потреби замінять двигун. Усі роботи будуть проведені за рахунок виробника.

В Україні вищезгадані кросовери доступні виключно на вторинному ринку.

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MMR За матеріалами:

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