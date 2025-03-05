Kia відмовляється від популярної масової моделі: що запропонують натомість (фото) — Finance.ua

Kia відмовляється від популярної масової моделі: що запропонують натомість (фото) Сьогодні 01:18 — Технології&Авто

Kia відмовляється від популярної масової моделі: що запропонують натомість (фото)

Kia Ceed невдовзі знімуть із виробництва. Останні авто цієї моделі С-класу зійдуть із конвеєра підприємства у словацькому місті Жиліна в травні. Цю інформацію підтвердили виданню AutoWeek у нідерландському представництві Kia.

Зазначається, що спортивний універсал Kia Proceed уже припинили виготовляти. Решту версій моделі знімуть із виробництва, аби звільнити потужності для електрокара Kia EV4, який недавно презентували і виготовлятимуть у Жиліні. А от споріднена модель Hyundai i30 поки залишиться на ринку.

Варто відзначити, що Kia Ceed залишається доволі популярним. За 2024 рік на європейському ринку продали 129 367 авто усіх версій. Утім, життєвий цикл моделі, яку презентували в 2018 році, добігає кінця, і вона не дозволяє Kia вписатися в нормативи викидів CO2.

Нове покоління Kia Ceed не планується, проте в моделі буде одразу два наступника. Один із них — електромобіль Kia EV4, а другий — бензиновий хетчбек Kia K4, який вийде на європейський ринок у 2026 році.

Kia Ceed випускали із 2007 року і всього зібрали понад 1,7 мільйона авто трьох поколінь. До 2011 року це була найпопулярніша модель Kia в Європі. У різні роки в лінійці були хетчбек, універсал, спортивний варіант Proceed та версія підвищеної прохідності XCeed.

До речі, нещодавно в Чехії припинили випуск знаменитої Tatra T815. Вантажівку збирали з 1983 року.

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