Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом — Finance.ua
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Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом

Технології&Авто
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Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом
Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом
Apple у квітні 2021 року випустила трекер AirTag і зараз активно працює над його новою версією.
Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому звіті Power On.
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Згідно з витоком, AirTag 2 буде оснащений оновленим чипом з покращеним відстеженням місцезнаходження.
Скоріш за все, йдеться про чип Ultra Wideband другого покоління, який дебютував у всіх моделях iPhone 15 минулого року.
Гурман також вважає, що новинка матиме покращені функції приватності.
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Щодо дизайну AirTag 2, то він буде схожий на поточну модель.
Якщо все піде за планом, то реліз нового трекера Apple відбудеться у середині 2025 року.
За матеріалами:
mezha.media
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