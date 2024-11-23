Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом — Finance.ua

Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Наступного року Apple випустить AirTag 2 зі збільшеним радіусом дії та новим чипом

Apple у квітні 2021 року випустила трекер AirTag і зараз активно працює над його новою версією.

Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман у новому звіті Power On.

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Згідно з витоком, AirTag 2 буде оснащений оновленим чипом з покращеним відстеженням місцезнаходження.

Скоріш за все, йдеться про чип Ultra Wideband другого покоління, який дебютував у всіх моделях iPhone 15 минулого року.

Гурман також вважає, що новинка матиме покращені функції приватності.

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Щодо дизайну AirTag 2, то він буде схожий на поточну модель.

Якщо все піде за планом, то реліз нового трекера Apple відбудеться у середині 2025 року.

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