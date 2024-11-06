Apple загрожує штраф у $38 млрд від ЄС — Finance.ua

Apple загрожує штраф у $38 млрд від ЄС Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

Apple загрожує штраф у $38 млрд від ЄС

Apple незабаром може стати першою компанією, яку оштрафують за порушення нового Закону про цифрові ринки ЄС (DMA)/

Про це повідомляє The Verge

Що сталося

Apple незабаром стане першою компанією, яка отримає штраф за недотримання вимог Закону ЄС про цифрові ринки (DMA).

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Штраф пов’язаний із обмеженнями компанії для розробників у використанні альтернативних методів оплати поза App Store, що створює перешкоди для конкуренції. За даними розслідування, Apple не дозволяє розробникам направляти користувачів на альтернативні способи оплати, що порушує правила DMA.

За законом, компанія може отримати штраф до 10% річного доходу, а за повторне порушення — до 20%. Для Apple цей штраф може становити до $38 млрд. Очікується, що ЄС оголосить суму штрафу вже цього місяця.

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