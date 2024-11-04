Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple — Finance.ua

Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple

Найпотужніша американська інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, яка належить мільярдеру Воррену Баффету, цього року вже продала понад 600 млн своїх акцій у компанії Apple.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що у 2024 році Berkshire продала понад 600 мільйонів акцій виробника iPhone, водночас акції Apple залишаються для інвесткомпанії найбільшим портфелем акцій на суму 69,9 мільярда доларів США.

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У своєму квартальному звіті, опублікованому в суботу, Berkshire заявила, що протягом літа продала близько 100 мільйонів, або 25%, своїх акцій Apple.

Нині компанія Баффета володіє ще приблизно 300 млн акцій Apple.

Загалом за останній квартал, компанія продала акцій на загальну суму 36,1 мільярда доларів США, у тому числі на декілька мільярдів доларів акцій банку Bank of America, і купила акцій лише на 1,5 мільярда американських доларів.

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