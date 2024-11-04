Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple — Finance.ua
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Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple

Фондовий ринок
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Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple
Баффет цьогоріч продав понад 600 мільйонів акцій Apple
Найпотужніша американська інвестиційна компанія Berkshire Hathaway, яка належить мільярдеру Воррену Баффету, цього року вже продала понад 600 млн своїх акцій у компанії Apple.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у 2024 році Berkshire продала понад 600 мільйонів акцій виробника iPhone, водночас акції Apple залишаються для інвесткомпанії найбільшим портфелем акцій на суму 69,9 мільярда доларів США.
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У своєму квартальному звіті, опублікованому в суботу, Berkshire заявила, що протягом літа продала близько 100 мільйонів, або 25%, своїх акцій Apple.
Нині компанія Баффета володіє ще приблизно 300 млн акцій Apple.
Загалом за останній квартал, компанія продала акцій на загальну суму 36,1 мільярда доларів США, у тому числі на декілька мільярдів доларів акцій банку Bank of America, і купила акцій лише на 1,5 мільярда американських доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
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