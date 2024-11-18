Apple планує випустити власний смарттелевізор — Bloomberg Вчора 23:30 — Технології&Авто

Apple планує випустити власний смарттелевізор — Bloomberg

Apple розглядає можливість створення власного розумного телевізора.

Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман у своїй щотижневій розсилці Power On.

За його словами, компанія «оцінює ідею» виходу на цей ринок, але жодних технічних деталей поки не розкриває.

Як зазначає Гурман, ідея створення телевізора може стати частиною масштабного розширення екосистеми Apple у сфері розумного дому. Успіх нових пристроїв, таких як майбутній смартдисплей, може підштовхнути компанію до реалізації цього проєкту.

Apple, ймовірно, перебуває на початкових етапах розробки телевізора, тому запуск, якщо він взагалі відбудеться, може зайняти кілька років. Якщо компанія таки ризикне вийти на ринок телевізорів, вона зможе напряму конкурувати з іншими брендами, які вже давно закріпили свої позиції в цій галузі.

Поки що Apple пропонує лише медіаплеєр Apple TV, який дозволяє інтегрувати сервіси компанії з наявними телевізорами.

Це не перший раз, коли з’являються чутки про телевізор від Apple. Ще у 2009 та 2011 роках подібні заяви вже викликали зацікавленість, але конкретні продукти так і не побачили світ.

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