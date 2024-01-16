NASA та Lockheed Martin представили безшумний надзвуковий літак — Finance.ua

NASA та Lockheed Martin представили безшумний надзвуковий літак 16.01.2024, 01:25 — Технології&Авто

NASA та Lockheed Martin представили безшумний надзвуковий літак, Фото: www.nasa.gov

Космічне агентство NASA та компанія Lockheed Martin представили експериментальний надзвуковий літак X-59.

Про це повідомили на сайті NASA.

Зазначається, що використовуючи цей єдиний у своєму роді експериментальний літак X-59, NASA прагне зробити якіснішими повітряні подорожі для комерційних літаків, які можуть літати швидше за швидкість звуку.

Очікується, що X-59 буде летіти зі швидкістю в 1,4 раза швидше звуку, або 925 миль на годину. Його дизайн, форма та технології дозволять літальному апарату досягти цих швидкостей, генеруючи при цьому тихіші звукові удари.

Літак збирається здійснити свій перший політ у 2024 році. Команда проведе кілька льотних випробувань на заводі, а потім передасть його до Центру льотних досліджень імені Армстронга.

Після того, як NASA завершить льотні випробування, агентство полетить на Х-59 над кількома обраними містами США, збираючи інформацію про звук, який генерує X-59, і про те, як його сприймають люди. NASA надасть ці дані Федеральному управлінню цивільної авіації та міжнародним регуляторам.

X-59 — це унікальний експериментальний літак, розроблений компанією Lockheed Martin. Форма літака та технологічні досягнення, які він містить, зроблять можливим тихий надзвуковий політ. Тонка і звужена носова частина X-59 становить майже третину його довжини й розбиває ударні хвилі, які зазвичай призводять до звукового гуркоту надзвукового літака.

Особливістю X-59 є значно менша гучність звукового удару, що виробляється під час подолання звукового бар'єра. Інші літаки, досягаючи надзвукової швидкості, видають гучний, схожий на вибух, гуркіт. Замість цього X-59 при досягненні швидкості звуку видаватиме лише «тихий стукіт».

Щоб зробити політ набагато тихішим, інженерам довелося модифікувати конструкцію літака. Була значно подовжена носова частина. У кабіни немає переднього лобового скла, тому пілоти X-59 використовуватимуть технологію eXternal Vision System (XVS) — систему зовнішнього бачення, що дозволяє за допомогою камери передавати зображення попереду літака на екран у кабіні.

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