У США показали тихий надзвуковий літак, у якого не буде «хлопка» під час переходу на надзвук — Finance.ua

У США показали тихий надзвуковий літак, у якого не буде «хлопка» під час переходу на надзвук Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

У США показали тихий надзвуковий літак, у якого не буде «хлопка» під час переходу на надзвук

NASA та Lockheed Martin показали тихий надзвуковий літак X-59 у стадії підготовки до першого польоту.

Про це повідомляє ua.new

На нових фотографіях X-59 можна побачити припаркованим на лінії польоту — у просторі між ангаром і злітно-посадковою смугою — на заводі Lockheed Martin Skunk Works у Палмдейлі, Каліфорнія. Згідно із заявою NASA, літак перемістили з будівельного майданчика на лінію польоту 19 червня.

Цей крок означає початок серії наземних випробувань для переконання, що X-59 безпечний і готовий до польоту в рамках місії NASA Quesst. Вона має продемонструвати, що літак може подолати швидкість звуку (або 1 Мах) без гуркоту, які зазвичай створюють надзвукові літаки.

«Потім X-59 пролетить над кількома громадами, щоб зібрати дані про реакцію людини на звук, який створюється під час надзвукового польоту, — йдеться у заяві представників космічного агентства. — NASA передасть цей набір даних американським і міжнародним регуляторам, щоб підготуватися до комерційного надзвукового польоту».

Очікується, що надзвуковий реактивний літак X-59 під час подолання звукового барʼєра видаватиме лише легкий удар гучністю як хлопання дверей автомобіля. Якщо все піде за планом, X-59 літатиме над обраними містами США з 2024 року.

Мешканці зможуть поділитися своїми відгуками про звук, який створює літак X-59. Потім дані, зібрані під час польотів, будуть передані американським і міжнародним регуляторам у 2027 році, коли місія Quesst завершиться. Раніше повідомлялося, що надзвуковий літак NASA отримав потужний двигун, для того щоб позбутися гуркоту під час переходу на надзвукову швидкість.

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