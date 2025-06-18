Нью-Йорк зобов’язав компанії повідомляти про звільнення, пов’язані з ШІ — Finance.ua
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Нью-Йорк зобов’язав компанії повідомляти про звільнення, пов’язані з ШІ

Технології&Авто
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Нью-Йорк зобов’язав компанії повідомляти про звільнення, пов’язані з ШІ
Нью-Йорк зобов’язав компанії повідомляти про звільнення, пов’язані з ШІ
З березня 2025 року компанії в штаті Нью-Йорк зобов’язані зазначати у формах про масові звільнення, чи стали причиною таких скорочень інновації включно зі штучним інтелектом. Це нововведення, впроваджене відповідно до заяви губернаторки Кеті Гоуколь, стало першим подібним кроком у США та сигналізує про зростаюче занепокоєння регуляторів впливом ШІ на ринок праці.
Про це пише Bloomberg.
Система WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) зобов’язує компанії повідомляти про масові скорочення щонайменше за 90 днів до звільнення 25 і більше працівників. Тепер форма включає нову опцію — позначку, чи була причиною «технологічна інновація або автоматизація». У разі позитивної відповіді роботодавець повинен уточнити тип технології — наприклад, ШІ або роботизоване обладнання.
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Хоча нова позначка технічно є необов’язковою та не має юридичних наслідків, експерти вважають її «м'яким попередником» майбутніх жорсткіших регуляторних кроків. За словами Дейва Волтона з юридичної фірми Fisher Phillips, подібні ініціативи часто закладають основу для реальних законодавчих змін.
Наразі жодна з компаній, які подали WARN-звіти з березня, не зазначила ШІ як причину звільнень. Фахівці пояснюють це страхом репутаційних втрат, адже вказівка на автоматизацію може викликати негативний розголос.
Попри те, що Каліфорнія, Нью-Джерсі та інші штати мають власні аналоги WARN-законодавства, жоден із них наразі не зобов’язує деталізувати технологічні причини скорочень. Нью-Йоркова модель проста в реалізації, тому може стати прикладом для наслідування на загальнодержавному рівні.
За матеріалами:
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