Компанія OpenAI отримала контракт від Пентагону на $200 млн — Finance.ua
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Компанія OpenAI отримала контракт від Пентагону на $200 млн

Технології&Авто
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Компанія OpenAI отримала контракт від Пентагону на $200 млн
Компанія OpenAI отримала контракт від Пентагону на $200 млн
Американська компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, отримала контракт від Міноборони США на 200 мільйонів доларів на постачання інструментів штучного інтелекту.
Про це повідомила пресслужба Пентагону.
OpenAI має розробити передові можливості штучного інтелекту, які допоможуть «вирішувати важливі завдання у сфері національної безпеки» — як для потреб військових, так і для внутрішніх систем управління.
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Завершити проєкт планують до липня 2026 року. Контракт уклало Управління цифрових і ШІ-технологій Міноборони США.
Нагадаємо, OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту o3-pro — це оновлена версія моделі o3, яка спеціалізується на логічному мисленні. Компанія повідомляє, що такі моделі розв’язують задачі поетапно, що робить їх ефективнішими у сферах, де потрібне точне мислення, як-от математика, фізика, програмування.
За матеріалами:
suspilne.media
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