Компанія H2FLY випробувала перший літак, який працює на рідкому водні (відео) — Finance.ua

Компанія H2FLY випробувала перший літак, який працює на рідкому водні (відео) Сьогодні 04:16 — Технології&Авто

Компанія H2FLY випробувала перший літак, який працює на рідкому водні (відео)

Німецька компанія H2FLY випробувала у Словенії свій електроводневий літак HY4. Це вже не перший політ HY4, але вперше замість газоподібного водню він працює на рідкому водні.

Випробування показали потенційне збільшення дальності польоту на рідкому водні до 1 500 км, майже у 2 рази у порівнянні з використанням газоподібного водню.

В одному з випробувальних польотів HY4 перебував у повітрі понад 3 години. За цей час конвертор у 120 кВт, який конвертує енергію водневого паливного елемента в електроенергію, спожив 10 літрів рідкого водню. Якби літак використовував «повний бак», тобто 24 літри водню, він би протримався у повітрі 8 годин.

Рідкий водень звісно набагато вигідніше у плані енергетичної місткості, ніж газоподібний, з іншого боку, його температура складає -253°C, що призводить до складнощів під час транспортування та заправки літаків.

HY4 лише тестовий літак, у серію він не піде. Наступний крок H2FLY — конвертація, у партнерстві з Deutsche Aircraft, звичайного 30-місного Dornier 328 у літак на паливних елементах. Цей демонстратор технологій має піднятися у повітря у 2025 р.

А 40-місний літак власної конструкції з дальністю до 2 000 км H2FLY сподівається побачити на злітно-посадковій смузі ближче до 2030 р.

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