Народні хіти Xiaomi: представлено флагманські Poco X8 і X8 Pro Max Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

Xiaomi Poco X8 Pro Max (ілюстративне фото). Фото: PhoneArena

Бренд Poco представив серію смартфонів X8 Pro для глобальних ринків. Новинки пропонують флагманську продуктивність, яскраві екрани та потужні акумулятори. У лінійці вперше з’явилася модель із приставкою Pro Max, яка вирізняється топовими характеристиками.

Детальніше про новинки повідомляє GadgetMatch.

Poco X8 Pro Max

Старша модель базується на 3-нанометровому процесорі MediaTek Dimensity 9500s, що видає понад 3 млн балів у тесті AnTuTu. Швидкодію забезпечують LPDDR5X (до 9600 Мбіт/с) і накопичувач UFS 4.1.

Головна особливість — акумулятор 8500 мА*год, який забезпечує до двох днів активного використання та зберігає 80% ємності після 1600 циклів зарядки (близько 6 років). Смартфон підтримує швидку зарядку 100 Вт і реверсивну віддачу енергії 27 Вт.

Дисплей — 6,83-дюймовий AMOLED 1.5K, ультразвуковий сканер відбитків, пікова яскравість 3500 ніт. Корпус із металевою рамкою, скловолоконна задня панель та захист від води і пилу IP66/IP68/IP69/IP69K. Камери: 50 Мп Light Fusion 600, 8 Мп надширик, 20 Мп фронтальна. Біля камери розташоване RGB-підсвічування для повідомлень.

Poco X8 Pro

Pro-версія отримала 4-нанометровий чип MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Продуктивність процесора зросла на 15,8%, а графіки — на 25% у порівнянні з попередником. Для стабільного фреймрейту в іграх використовується система оптимізації WildBoost та апаратне трасування променів.

Фото: gadgetmatch.com, www.gadgetmatch.com

Дисплей — 6,59-дюймовий AMOLED 1.5K із склом Gorilla Glass 7i та оптичним сканером відбитків. Акумулятор — 6500 мА*год із зарядкою 100 Вт та реверсивною 27 Вт. Корпус захищений за стандартом IP68. Основна камера — 50 Мп Sony IMX882 із оптичною стабілізацією.

Програмне забезпечення та додаткові функції

Обидві моделі працюють на Xiaomi HyperOS 3 із інтеграцією ШІ Google Gemini. Підтримується зв’язок без стільникової мережі (Xiaomi Offline Communication). Pro Max додатково оснащена eSIM.

Також бренд представив лімітовану версію X8 Pro Iron Man Edition у чорно-золотому кольорі з унікальним дизайном та інтерфейсом, натхненним костюмом Залізної людини.

Ціна

Poco X8 Pro — від 329 доларів

Poco X8 Pro Max — від 399 доларів

