0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Народні хіти Xiaomi: представлено флагманські Poco X8 і X8 Pro Max

Технології&Авто
22
Xiaomi Poco X8 Pro Max (ілюстративне фото). Фото: PhoneArena
Xiaomi Poco X8 Pro Max (ілюстративне фото). Фото: PhoneArena
Бренд Poco представив серію смартфонів X8 Pro для глобальних ринків. Новинки пропонують флагманську продуктивність, яскраві екрани та потужні акумулятори. У лінійці вперше з’явилася модель із приставкою Pro Max, яка вирізняється топовими характеристиками.
Детальніше про новинки повідомляє GadgetMatch.

Poco X8 Pro Max

Старша модель базується на 3-нанометровому процесорі MediaTek Dimensity 9500s, що видає понад 3 млн балів у тесті AnTuTu. Швидкодію забезпечують LPDDR5X (до 9600 Мбіт/с) і накопичувач UFS 4.1.
Головна особливість — акумулятор 8500 мА*год, який забезпечує до двох днів активного використання та зберігає 80% ємності після 1600 циклів зарядки (близько 6 років). Смартфон підтримує швидку зарядку 100 Вт і реверсивну віддачу енергії 27 Вт.
Народні хіти Xiaomi: представлено флагманські Poco X8 і X8 Pro Max
Дисплей — 6,83-дюймовий AMOLED 1.5K, ультразвуковий сканер відбитків, пікова яскравість 3500 ніт. Корпус із металевою рамкою, скловолоконна задня панель та захист від води і пилу IP66/IP68/IP69/IP69K. Камери: 50 Мп Light Fusion 600, 8 Мп надширик, 20 Мп фронтальна. Біля камери розташоване RGB-підсвічування для повідомлень.

Poco X8 Pro

Pro-версія отримала 4-нанометровий чип MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Продуктивність процесора зросла на 15,8%, а графіки — на 25% у порівнянні з попередником. Для стабільного фреймрейту в іграх використовується система оптимізації WildBoost та апаратне трасування променів.
Фото: gadgetmatch.com
Фото: gadgetmatch.com, www.gadgetmatch.com
Дисплей — 6,59-дюймовий AMOLED 1.5K із склом Gorilla Glass 7i та оптичним сканером відбитків. Акумулятор — 6500 мА*год із зарядкою 100 Вт та реверсивною 27 Вт. Корпус захищений за стандартом IP68. Основна камера — 50 Мп Sony IMX882 із оптичною стабілізацією.

Програмне забезпечення та додаткові функції

Обидві моделі працюють на Xiaomi HyperOS 3 із інтеграцією ШІ Google Gemini. Підтримується зв’язок без стільникової мережі (Xiaomi Offline Communication). Pro Max додатково оснащена eSIM.
Також бренд представив лімітовану версію X8 Pro Iron Man Edition у чорно-золотому кольорі з унікальним дизайном та інтерфейсом, натхненним костюмом Залізної людини.

Ціна

  • Poco X8 Pro — від 329 доларів
  • Poco X8 Pro Max — від 399 доларів
За матеріалами:
Фокус
СмартфониXiaomi
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems