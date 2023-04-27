Нардеп розкрила деталі програми відновлення житла — Finance.ua
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Нардеп розкрила деталі програми відновлення житла

Нерухомість
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У рамках програми «єВідновлення», тестування якої розпочнеться з 10 травня, власники пошкодженого внаслідок війни житла зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн на ремонт.
Про це під час інформаційного телемарафону повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.
«Уряд у рамках великої програми стосовно компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається „єВідновлення“. Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року», — сказала Шуляк.
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За її словами, якщо за всіма критеріями людина проходить, вона зможе отримати швидку компенсацію з використанням застосунку «Дія».
«Ці гроші обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма знаходиться у тестовому режимі, повторюся: це частина великої програми стосовно компенсацій», — зазначила депутат.
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Шуляк розповіла, що через «Дію» вже отримано близько 360 тис. інформаційних повідомлень, які стосуються майже 25 млн кв. м зруйнованого або пошкодженого житла. За її словами, це надзвичайно високі цифри, тому що в довоєнний період в Україні щороку здавалося приблизно 10 млн кв. м житла.
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«На сьогодні є перші кошти, які будуть використовуватися на роботу компенсаційного механізму — це кошти арештованих дочок російських банків. Ми сподіваємося, що в цьому році також на ці потреби будуть використані 35 млрд грн з коштів, які надійдуть від прибутку Національного банку. Звичайно, ми розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів», — додала депутат.
За матеріалами:
УНІАН
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