Нардеп назвав сфери підприємництва, які процвітають під час війни — Finance.ua
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Нардеп назвав сфери підприємництва, які процвітають під час війни

Казна та Політика
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Нардеп назвав сфери підприємництва, які процвітають під час війни
Нардеп назвав сфери підприємництва, які процвітають під час війни
Деякі регіони по країні дуже постраждали внаслідок бойових дій, але навіть під час війни є сфери підприємництва, які процвітають і які можуть підняти економіку.
Про це в коментарі Новини.Live назвав член парламентського комітету з питань енергетики Юрій Камельчук.
«В регіонах навіть у період повномасштабної війни процвітатимуть такі сфери підприємництва — вирощування і переробка продуктів харчування, логістика і розподільчі склади, будівництво і проектування. І звісно, IT-сфера», — сказав Камельчук.
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Нардеп вважає, що для стабілізації інвестиційного клімату в регіонах і зміцнення економіки треба активно залучати в громади спеціалістів та агенції регіонального розвитку.
Нагадаємо, що за словами нардепа Камельчука, інвестиції потрібні регіонам, але вони самі не допоможуть у відбудові інфраструктури та зміцненні економіки.

Довідка Finance.ua:

  • бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом’якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.

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За матеріалами:
Novyny.live
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