Нардеп назвав сфери підприємництва, які процвітають під час війни — Finance.ua

Нардеп назвав сфери підприємництва, які процвітають під час війни
Деякі регіони по країні дуже постраждали внаслідок бойових дій, але навіть під час війни є сфери підприємництва, які процвітають і які можуть підняти економіку.
Про це в коментарі Новини.Live назвав член парламентського комітету з питань енергетики Юрій Камельчук.
«В регіонах навіть у період повномасштабної війни процвітатимуть такі сфери підприємництва — вирощування і переробка продуктів харчування, логістика і розподільчі склади, будівництво і проектування. І звісно, IT-сфера», — сказав Камельчук.
Нардеп вважає, що для стабілізації інвестиційного клімату в регіонах і зміцнення економіки треба активно залучати в громади спеціалістів та агенції регіонального розвитку.
Нагадаємо, що за словами нардепа Камельчука, інвестиції потрібні регіонам, але вони самі не допоможуть у відбудові інфраструктури та зміцненні економіки.
Довідка Finance.ua:
- бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом’якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.
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