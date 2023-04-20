Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності — Finance.ua

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом’якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Одночасно поліпшилися оцінки щодо інфляції та курсові очікування. Про це свідчать результати опитування керівників компаній, яке Національний банк провів у І кварталі 2023 року.

Про це повідомляє НБУ.

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Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 91.2% порівняно з 83.5% у ІV кварталі 2022 року (далі — ІV квартал). Поліпшення оцінок відбулося у підприємств практично усіх видів економічної діяльності (далі — ВЕД), крім будівництва й торгівлі, а також за всіма складовими індексу.

Бізнес суттєво пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Баланс відповідей становив «мінус» 16.7% порівняно з «мінус» 32.3% у ІV кварталі.

Інфляційні очікування поліпшилися: у I кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 20.7% порівняно з 23.3% в попередньому кварталі. 46.8% опитаних підприємств уважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 20.0%. Натомість частка тих, хто очікує інфляцію понад 30.0%, суттєво зменшилася — до 16.2%.

На думку 88.4% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Натомість дещо послабився вплив «курсового фактору» та «витрат на виробництво».

Уперше за рік респонденти очікують збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 2.8% і 2.0% відповідно (у ІV кварталі 2022 року — «мінус» 7.3% та «мінус» 6.3% відповідно).

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