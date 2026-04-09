Нафтові резерви США зросли: дані Міненерго суттєво розійшлися з прогнозами

Реальні показники суттєво перевищили очікування аналітиків
Протягом тижня, що завершився 3 квітня, обсяги комерційної нафти у Сполучених Штатах збільшилися на 3,08 млн барелів, досягнувши позначки 464,7 млн барелів.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Міністерство енергетики США.

Реальні показники суттєво перевищили очікування аналітиків, які прогнозували зростання лише на 700 000 барелів.
Натомість у сегменті готового пального спостерігається протилежна ситуація. Запаси бензину знизилися на 1,59 млн барелів, а дистилятів — на 3,14 млн барелів, що також виявилося масштабнішим за попередні розрахунки ринку.
Читайте також
Ситуація на стратегічному терміналі в Кушингу, де акумулюється нафта для торгів на біржі NYMEX, залишилася відносно стабільною: там зафіксовано незначний приріст у 24 000 барелів.
Такі дані свідчать про певне накопичення сировини в країні при одночасному активному споживанні нафтопродуктів.
Також за темою
Також за темою
