Нафтосервісна група KCA Deutag слідом за "великою четвіркою" оголосила про призупинення інвестицій у рф — Finance.ua

«Ми шоковані та засмучені погіршенням ситуації в Україні та приєднуємося до багатьох, щоб закликати всі сторони терміново працювати над мирним врегулюванням у регіоні... З самого початку війни KCA Deutag створила спеціальний комітет для активного спостереження за ситуацією та повного дотримання всіх застосованих санкцій. Група призупинила нові інвестиції в росію й оцінює свої варіанти, пов’язані з російським бізнесом», — наведено в повідомленні слова CEO KCA Deutag Джозефа Елгурі (Joseph Elkhoury).
Компанія має в росії два дочірні підприємства — ТОВ «КСА Дойтаг Раша» (Тюмень) та ТОВ «КСА Дойтаг Дриллінг» (Южно-Сахалінськ).
Раніше про припинення інвестицій у рф оголосила «велика четвірка» нафтосервісу — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford.