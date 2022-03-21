Нафтосервісна група KCA Deutag слідом за "великою четвіркою" оголосила про призупинення інвестицій у рф — Finance.ua

Нафтосервісна група KCA Deutag слідом за "великою четвіркою" оголосила про призупинення інвестицій у рф

Вчора 19:46 — Енергетика

Нафтосервісна група KCA Deutag слідом за "великою четвіркою" оголосила про призупинення інвестицій у рф

Міжнародна нафтосервісна група KCA Deutag оголосила про зупинення нових інвестицій у рф, оцінює подальші варіанти роботи своєї російської структури.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Ми шоковані та засмучені погіршенням ситуації в Україні та приєднуємося до багатьох, щоб закликати всі сторони терміново працювати над мирним врегулюванням у регіоні... З самого початку війни KCA Deutag створила спеціальний комітет для активного спостереження за ситуацією та повного дотримання всіх застосованих санкцій. Група призупинила нові інвестиції в росію й оцінює свої варіанти, пов’язані з російським бізнесом», — наведено в повідомленні слова CEO KCA Deutag Джозефа Елгурі (Joseph Elkhoury).

Компанія має в росії два дочірні підприємства — ТОВ «КСА Дойтаг Раша» (Тюмень) та ТОВ «КСА Дойтаг Дриллінг» (Южно-Сахалінськ).

Раніше про припинення інвестицій у рф оголосила «велика четвірка» нафтосервісу — Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes та Weatherford.

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