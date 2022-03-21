Список міжнародних компаній, які продовжують працювати у путінській росії — Finance.ua

Список міжнародних компаній, які продовжують працювати у путінській росії

Вчора 12:19 — Фондовий ринок

Сотні міжнародних компаній відмовилися від роботи у росії. Наприклад, найбільші авіавиробники — Boeing і Airbus не будуть продавати та обслуговувати літаки російських авіакомпаній. Та й літати їм особливо нікуди — свій повітряний простір для них закрили країни ЄС, США та багато інших. Нові колекції одягу не купити в H&M, Mango, Marks&Spencer або Burberry — магазини теж припиняють свою роботу в країні-агресорі. Йдуть платіжні системи, від роботи в росії відмовився виробник програмного забезпечення SAP, послугами якого користувалися багато великих російських компаній.

Однак на такий крок пішли не всі. НВ Бізнес склав список компаній, які не відмовляються від роботи в росії.

Переконувати компанію Nestle закрити свій бізнес у росії через агресію проти України вирішив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Але в нього нічого не вийшло.

«Поговорив із CEO Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії. Нажаль, не знайшов розуміння», — написав Шмигаль у Twitter. До слова, у рф розташовані 7 фабрик компанії з виробництва продуктів харчування, солодощів та кормів для тварин.

Японській тютюновій компанії JTI (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD) належить чотири заводи, з яких два — в Санкт-Петербурзі та у Ростові-на-Дону випускають готову продукцію. Ще дві фабрики займаються обробкою тютюнової сировини — Дж. Т. І. Єлець у Липецькій області та Крес Нева у Ленінградській області.

Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King, яка керує 704 закладами у росії. Власник франшизи — канадська компанія Restaurant Brands International наполягає на закритті бізнесу, але партнер — бізнесмен Олександр Колобов відмовляється виконувати це рішення.

Південнокорейська компанія LG лише призупинила поставки до РФ, при цьому змовчавши, що буде із роботою заводу компанії у сел. Дорохово Рузького району Московської області.

Хто ще продовжує працювати в країні-агрсорі:

іспанський виробник цукерки на паличці Chupa Chups;

американська компанія Kellogg’s , яка виготовляє чипси під ТМ Pringles;



, яка виготовляє чипси під ТМ Pringles; американська корпорація Kimberly-Clark , яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни;



, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни; французька марка декоративної косметики Vivienne Sabo;



італійський виробник білизни та пляжного одягу Calzedonia, яка має фірмову мережу в рф;



яка має фірмову мережу в рф; італійська мережа одягу Max Mara, яка налічує 13 торгових точок по всій росії;



яка налічує 13 торгових точок по всій росії; представництво Mieleу в росії;



в росії; німецька компанія Bayer , яка працює у сферах сільського господарства та на фармацевтичному ринку;



, яка працює у сферах сільського господарства та на фармацевтичному ринку; найбільший у світі хімічний концерн — німецька компанія D-Basf;



японська компанія Yamaha та корпорація Toshiba;



та корпорація французька мережа продовольчих гіпермаркетів Ашан , якій належить 241 магазин у росії;



, якій належить 241 магазин у росії; британська мережа Tesco управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в росії;



управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в росії; французька мережа супермаркетів з продажу будматеріалів Leroy Merlin , яка управляє 112 магазинами в рф;

, яка управляє 112 магазинами в рф; французько-турецькій мережі LC Waikiki належить 20 магазинів у росії;



належить 20 магазинів у росії; австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) , чистий прибуток якого в росії за 12 місяців 2021 року зріс на 7,6% р/р і досяг 41 млрд руб. (за довоєнним курсом — $560 млн);



, чистий прибуток якого в росії за 12 місяців 2021 року зріс на 7,6% р/р і досяг 41 млрд руб. (за довоєнним курсом — $560 млн); угорська банківська група OTP , яка за 9 місяців 2021 року отримала 6 млрд руб. чистого прибутку (за довоєнним курсом — $82 млн);



, яка за 9 місяців 2021 року отримала 6 млрд руб. чистого прибутку (за довоєнним курсом — $82 млн); французька група Credit Agricole;



французька фінансова компанія BNP Paribas.



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