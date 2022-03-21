Список міжнародних компаній, які продовжують працювати у путінській росії — Finance.ua
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Список міжнародних компаній, які продовжують працювати у путінській росії

Вчора 12:19Фондовий ринок
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Сотні міжнародних компаній відмовилися від роботи у росії. Наприклад, найбільші авіавиробники — Boeing і Airbus не будуть продавати та обслуговувати літаки російських авіакомпаній. Та й літати їм особливо нікуди — свій повітряний простір для них закрили країни ЄС, США та багато інших. Нові колекції одягу не купити в H&M, Mango, Marks&Spencer або Burberry — магазини теж припиняють свою роботу в країні-агресорі. Йдуть платіжні системи, від роботи в росії відмовився виробник програмного забезпечення SAP, послугами якого користувалися багато великих російських компаній.
Однак на такий крок пішли не всі. НВ Бізнес склав список компаній, які не відмовляються від роботи в росії.
Переконувати компанію Nestle закрити свій бізнес у росії через агресію проти України вирішив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Але в нього нічого не вийшло.
«Поговорив із CEO Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії. Нажаль, не знайшов розуміння», — написав Шмигаль у Twitter. До слова, у рф розташовані 7 фабрик компанії з виробництва продуктів харчування, солодощів та кормів для тварин.
Японській тютюновій компанії JTI (Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour та LD) належить чотири заводи, з яких два — в Санкт-Петербурзі та у Ростові-на-Дону випускають готову продукцію. Ще дві фабрики займаються обробкою тютюнової сировини — Дж. Т. І. Єлець у Липецькій області та Крес Нева у Ленінградській області.
Американська мережа ресторанів швидкого харчування Burger King, яка керує 704 закладами у росії. Власник франшизи — канадська компанія Restaurant Brands International наполягає на закритті бізнесу, але партнер — бізнесмен Олександр Колобов відмовляється виконувати це рішення.
Південнокорейська компанія LG лише призупинила поставки до РФ, при цьому змовчавши, що буде із роботою заводу компанії у сел. Дорохово Рузького району Московської області.

Хто ще продовжує працювати в країні-агрсорі:

  • іспанський виробник цукерки на паличці Chupa Chups;
  • американська компанія Kellogg’s, яка виготовляє чипси під ТМ Pringles;
  • американська корпорація Kimberly-Clark, яка займається випуском продукції для охорони здоров’я, особистої, професійної та промислової гігієни;
  • французька марка декоративної косметики Vivienne Sabo;
  • італійський виробник білизни та пляжного одягу Calzedonia, яка має фірмову мережу в рф;
  • італійська мережа одягу Max Mara, яка налічує 13 торгових точок по всій росії;
  • представництво Mieleу в росії;
  • німецька компанія Bayer, яка працює у сферах сільського господарства та на фармацевтичному ринку;
  • найбільший у світі хімічний концерн — німецька компанія D-Basf;
  • японська компанія Yamaha та корпорація Toshiba;
  • французька мережа продовольчих гіпермаркетів Ашан, якій належить 241 магазин у росії;
  • британська мережа Tesco управляє 10 продовольчими та непродовольчими магазинами в росії;
  • французька мережа супермаркетів з продажу будматеріалів Leroy Merlin, яка управляє 112 магазинами в рф;
  • французько-турецькій мережі LC Waikiki належить 20 магазинів у росії;
  • австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), чистий прибуток якого в росії за 12 місяців 2021 року зріс на 7,6% р/р і досяг 41 млрд руб. (за довоєнним курсом — $560 млн);
  • угорська банківська група OTP, яка за 9 місяців 2021 року отримала 6 млрд руб. чистого прибутку (за довоєнним курсом — $82 млн);
  • французька група Credit Agricole;
  • французька фінансова компанія BNP Paribas.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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