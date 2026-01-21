Нафтогазові доходи кремля найгірші за 6 років Сьогодні 00:54 — Енергетика

Надходження федерального бюджету росії від податків на нафту й газ у січні, за очікуваннями, скоротяться на 46% порівняно з аналогічним місяцем 2025 року. Причинами падіння стали зниження світових цін на нафту та зміцнення курсу рубля.

Про це свідчать розрахунки агентства Reuters.

Роль нафтогазових доходів у бюджеті рф

Нафтогазові доходи формують близько чверті всіх надходжень до федерального бюджету росії та залишаються одним із ключових джерел фінансування військової кампанії кремля проти України.

За прогнозами, у січні ці надходження зменшаться приблизно до 420 млрд рублів (близько $5,41 млрд). Це найнижчий показник з 2020 року, коли пандемія COVID-19 суттєво скоротила глобальний попит на паливо.

Розрахунки Reuters базуються на даних про видобуток нафти й газу, переробку та постачання на внутрішній і зовнішні ринки.

Індикативна «рублева» ціна нафти для податкових цілей у росії в грудні обвалилася на 53% у річному вимірі до 3 073 рублів за барель, оскільки курс рубля зріс на 30,6% порівняно з тим самим місяцем 2024 року.

Очікування та бюджетні плани

У федеральному бюджеті закладено, що цього року від продажу нафти й газу буде зібрано 8,957 трлн рублів. Загальні доходи бюджету рф на 2026 рік оцінюються в 40,283 трлн рублів.

Минулого року доходи федерального бюджету рф від нафти й газу знизилися на 24% до 8,48 трлн рублів, що стало найнижчим рівнем із 2020 року.

