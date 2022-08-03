Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам — Finance.ua

Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
Нафтогаз направив власникам єврооблігацій повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки.
Про це йдеться у біржовому повідомленні у середу, 3 серпня.
На відміну від первісного запиту НАК пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити обіг на два роки не лише євробондів-2022, а й євробондів-2024 та євробондів-2026.
«Запитувана відстрочка термінів погашення та процентних платежів з погляду грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, включеним у запит згоди, ініційований українським Сувереном 20 липня 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Нафтогаз зазначив, що новий запит затверджено Кабміном.
«Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, «які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов’язаннями та борговими зобов’язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям», — зазначають у НАК.
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