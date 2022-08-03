Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам

Особисті фінанси
9387
Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
Нафтогаз зробив нову пропозицію кредиторам
Нафтогаз направив власникам єврооблігацій повторний запит про згоду про відстрочку виплат за ними на два роки.
Про це йдеться у біржовому повідомленні у середу, 3 серпня.
На відміну від первісного запиту НАК пропонує відстрочити погашення та відповідно продовжити обіг на два роки не лише євробондів-2022, а й євробондів-2024 та євробондів-2026.
Читайте також
«Запитувана відстрочка термінів погашення та процентних платежів з погляду грошових потоків загалом відповідає умовам, запропонованим іншими українськими державними емітентами, та умовам, включеним у запит згоди, ініційований українським Сувереном 20 липня 2022 року», — йдеться у повідомленні.
Нафтогаз зазначив, що новий запит затверджено Кабміном.
«Уряд наполегливо рекомендує інвесторам підтримати ці пропозиції, «які є частиною зусиль України щодо проактивного управління своїми борговими зобов’язаннями та борговими зобов’язаннями важливих державних структур перед інвесторами, приділяючи при цьому пріоритетну увагу важливим стратегічним цілям», — зазначають у НАК.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.