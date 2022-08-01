Агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу" після дефолту — Finance.ua

Агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу" після дефолту Вчора 12:47 — Фондовий ринок

Агентство Fitch знизило рейтинг "Нафтогазу" після дефолту

Американське рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг НАК «Нафтогаз України» в іноземній валюті до рівня «RD» (обмежений дефолт) з «C» після закінчення пільгового періоду щодо пропущеного погашення єврооблігацій. Це сталося 26 липня.

«Fitch знизило довгостроковий РДЕ «Нафтогазу» в іноземній валюті до «RD» (обмежений дефолт) з «C» після закінчення пільгового періоду щодо пропущеного погашення єврооблігацій, що підлягає погашенню 19 липня 2022 р., та нездатності схвалити первинне клопотання держателів. «Нафтогаз» планує подати альтернативний запит згоди. Пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджено на рівні «C» з рейтингом повернення активів «RR4», — йдеться у заяві Fitch.

Читайте також Власники єврооблігацій «Нафтогазу» не погодилися на відстрочення виплат за ними

Зазначається, що на короткострокову ліквідність «Нафтогазу» суттєво вплине купівля додаткових обсягів газу на ринку відповідно до вказівок уряду. Крім того, на ліквідність можуть вплинути можливі збої у роботі та скорочення збору дебіторської заборгованості.

Крім «Нафтогазу», Fitch Ratings знизило рейтинги ще двох компаній з України. Йдеться про НЕК «Укренерго» та Ferrexpo.

НАК «Нафтогаз України» в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив власникам євробондів борги облігацій. Це означає дефолт для української компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.