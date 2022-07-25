Власники єврооблігацій «Нафтогазу» не погодилися на відстрочення виплат за ними — Finance.ua

Власники єврооблігацій «Нафтогазу» не погодилися на відстрочення виплат за ними Вчора 15:15 — Фондовий ринок

Тримачі євробондів НАК «Нафтогаз України» відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки.

Про це йдеться у біржовому повідомленні компанії, передає «Інтерфакс-Україна»

Зазначається, що власники єврооблігацій не прийняли запит на згоду про відтермінування виплат, який компанія сформулювала близько двох тижнів тому.

У свою чергу НАК планує вийти з новою пропозицією у зв’язку із забороною уряду на проведення виплат за наявними умовами та дорученням їх змінити.

«Із моменту запуску запиту згоди „Нафтогаз“ веде конструктивні обговорення з власниками облігацій. У світлі постанови Кабінету Міністрів № 625 від 21 липня, яка наказує „Нафтогазу“ укласти нову угоду... на умовах, відмінних від умов, запропонованих у запиті згоди, та обмежує подальші дії „Нафтогазу“ без окремого затвердження Кабінетом Міністрів, (...) „Нафтогаз“ очікує сформулювати нову пропозицію», — йдеться у біржовому повідомленні.

Нагадуємо:

12 липня НАК «Нафтогаз України» через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів на два роки.

14 липня з таким проханням компанія звернулась до всіх міжнародних кредиторів.

Власників облігацій НАК «Нафтогаз України» закликали відхилити запит компанії на дворічне відтермінування виплат за боргами.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента НАК «Нафтогаз України» з «CCC» до «C» після того, як компанія запросила згоду на дворічну відстрочку виплат за своїми єврооблігаціями.

Голова правління компанії Вітренко заявив , що НАК був змушений звернутися до тримачів євробондів із пропозицією про добровільне відстрочення виплат за паперами на два роки у зв’язку з рішенням уряду накопичити до майбутнього опалювального сезону 19 млрд куб. м — на ці цілі треба було знайти близько 8 мільярдів доларів.

Кабінет Міністрів зобов’язав НАК «Нафтогаз України» узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання боргових зобов’язань та незадовільно оцінив роботу правління компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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