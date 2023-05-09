Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків — Finance.ua
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Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків

Фондовий ринок
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Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків
Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків
НАК «Нафтогаз України» за січень-квітень 2023 року сплатила до зведеного бюджету України майже 33 млрд грн податків.
Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
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«Попри війну і викликані нею наслідки, група Нафтогаз залишається одним з найбільших платників податків в Україні та надійною підтримкою для держскарбниці. Тільки у квітні ми акумулювали 6,2 млрд грн податків, що становить майже 13% від усіх податкових надходжень державного бюджету країни», — зауважив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
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Зазначається, що 15% усіх податкових надходжень державного бюджету України за чотири місяці 2023 року — це податки, сплачені Нафтогазом.
«Станом на 1 травня 2023 року група Нафтогаз сплатила майже 33 млрд грн до зведеного бюджету України (державного та місцевих бюджетів)», — зазначили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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