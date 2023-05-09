Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків — Finance.ua

Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків Сьогодні 05:20 — Фондовий ринок

Нафтогаз з початку року сплатив майже 33 мільярди податків

НАК «Нафтогаз України» за січень-квітень 2023 року сплатила до зведеного бюджету України майже 33 млрд грн податків.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

Читайте також Нафтогаз залишив незмінною ціну на газ для населення до травня 2024 року

«Попри війну і викликані нею наслідки, група Нафтогаз залишається одним з найбільших платників податків в Україні та надійною підтримкою для держскарбниці. Тільки у квітні ми акумулювали 6,2 млрд грн податків, що становить майже 13% від усіх податкових надходжень державного бюджету країни», — зауважив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Читайте також Нафтогаз купуватиме вітчизняний газ на біржі

Зазначається, що 15% усіх податкових надходжень державного бюджету України за чотири місяці 2023 року — це податки, сплачені Нафтогазом.

«Станом на 1 травня 2023 року група Нафтогаз сплатила майже 33 млрд грн до зведеного бюджету України (державного та місцевих бюджетів)», — зазначили в компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.