Нафтогаз купуватиме вітчизняний газ на біржі — Finance.ua

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Нафтогаз купуватиме вітчизняний газ на біржі

Фондовий ринок
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Нафтогаз купуватиме вітчизняний газ на біржі
Нафтогаз купуватиме вітчизняний газ на біржі
НАК «Нафтогаз України» запросила учасників ринку до біржових торгів на закупівлю природного газу.
Про це йдеться на сайті Української енергетичної біржі (УЕБ).
Закупівлі газу відбуватимуться на організованому товарному ринку, а майданчиком для закупівель стане УЕБ.
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Нафтогаз планує купувати газ з точками постачання на віртуальній торговельній точці (ВТТ) і/або у підземних сховищах газу (ПСГ) з постачанням протягом поточного і наступного місяців.
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При цьому потенційні учасники торгів спочатку мають ознайомитися з антикорупційною програмою, пройти внутрішню перевірку НАК і надати заповнені, підписані та скріплені печаткою (за наявності) опитувальник і структуру власності. Інші обов’язкові документи згідно з переліком надаються до укладання договору купівлі-продажу.
Нагадаємо, у березні Нафтогаз увів в експлуатацію дві газові свердловини з щоденною потужністю на 300-400 тис. куб. м, а у квітні Укргазвидобування запустило найпотужнішу за 2,5 роки свердловину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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