Спершу Коболєв хотів виписати собі 62 млн грн премії, але подумав ще і виписав 260 млн грн, – листування керівництва "Нафтогазу" — Finance.ua

Спершу Коболєв хотів виписати собі 62 млн грн премії, але подумав ще і виписав 260 млн грн, – листування керівництва "Нафтогазу" Сьогодні 17:55

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило, що спочатку колишній голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв планував оформити преміювання себе в розмірі 62 млн гривень, але за фактом виписав собі 260 млн гривень премії.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці НАБУ.

"Пропонуємо так. Прошу (директора з персоналу) виправити цифри. «Наглядова рада «Нафтогазу» ухвалила рішення щодо преміювання співробітників компанії за перемогу у Стокгольмському арбітражі.

З0 травня 2018 р., м. Київ — Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» прийняла рішення щодо виплати співробітникам компанії премій у зв’язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в спорі з ПАТ «Газпром» щодо транзитного контракту.

Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів США), він становитиме 46,3 млн доларів США...

Відповідно до міжнародної практики, винагорода осіб, відповідальних за ведення важливих судових справ, у разі виграшу, може складати до 5 річних окладів«, — йдеться в листі директора з комунікацій «Нафтогазу» директору з персоналу, корпоративному секретарю, працівнику прес-служби та голові правління від 29.05.2018.

В коментарі НАБУ до даного листа зазначено: «Останній абзац цього листа з проектом прес-релізу не потрапив у фінальну версію публікації на сайті „Нафтогазу“, оскільки спростовував твердження про те, що розмір премії голові правління відповідав міжнародній практиці. Еквівалент 5 річних окладів голови правління „Нафтогазу“ в 2018 році становив 62 640 000 гривень. Водночас слідством встановлено, що, згідно з наказом голови правління від 29.05.2018, йому нараховано 260 9890430 гривень, що становить понад 20 його річних посадових окладів».

Раніше НАБУ повідомило, що працівники «Нафтогазу України» готували обгрунтування премії, яку отримав Коболєв, вже після фактичної її виплати.

Зазначимо, згідно вилучених НАБУ в «Нафтогазі» документів та інформації, Коболєв всупереч рішенню наглядової ради не повідомив її членам остаточний перелік працівників до преміювання, а також про остаточні розміри преміювання себе та інших працівників перед фактичною виплатою премії.

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