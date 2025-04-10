«Нафтогаз» відновив понад половину видобутку, втраченого після обстрілів рф — Finance.ua

«Нафтогаз» відновив понад половину видобутку, втраченого після обстрілів рф
Група «Нафтогаз» відновила половину обсягів видобутку, втрачених через ворожі атаки у лютому.
Про це повідомив очільник «Нафтогазу» Роман Чумак. За його словами, цей опалювальний сезон став найважчим від початку повномасштабного вторгнення.
За перші три місяці поточного року ворог завдав понад 8 ракетно-дронових атак по обʼєктам групи, це понад 100 влучань. Він повідомив, що в кризовій ситуації група забезпечила терміновий імпорт газу, що дозволило гарантувати тепло в оселях українців.
Чумак наголосив, що підготовка до наступної зими вже розпочалася.
Україна збільшила імпорт газу з Європейського Союзу цієї зими після того, як російські ракети пошкодили обʼєкти. Видобуток України міг впасти на 40% після російських ракетних атак по сектору.
До останніх атак Україна видобувала близько 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала від 110 до 140 млн кубометрів на добу. Країна покривала дефіцит із газосховищ.
Україна почала нарощувати імпорт газу на початку лютого, і з того часу обсяги зросли майже в 10 разів і перевищили 20 млн кубометрів на добу.
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