«Нафтогаз» збільшив обсяги закупівлі американського газу — Finance.ua

«Нафтогаз» збільшив обсяги закупівлі американського газу Сьогодні 18:15 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» збільшив обсяги закупівлі американського газу

НАК «Нафтогаз України» підписав контракт на постачання ще близько 100 млн кубометрів зрідженого природного газу (LNG) з польською компанією ORLEN. Паливо надходитиме з партії американського LNG.

Про це повідомляє НАК.

Це вже другий контракт на постачання палива, підписаний у межах меморандуму про взаєморозуміння між компаніями. Перший також передбачав поставку 100 млн кубометрів LNG.

Після регазифікації газ транспортують до польсько-українського кордону.

Газ буде поставлений в Україну вже у квітні. Його використають для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон, повідомили в пресслужбі НАК.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» і польська державна компанія ORLEN підписали меморандум про співпрацю у сфері скрапленого природного газу (LNG). У рамках меморандуму про співпрацю «Нафтогаз» і ORLEN також підписали контракт на поставку близько 100 млн кубометрів газу. Газ надходитиме з партії скрапленого природного газу, яка буде доставлена до терміналу в Клайпеді (Литва).

Раніше глава «Оператора ГТС України» Дмитро Ліппа заявив, що цього року Україна може імпортувати великі обсяги американського газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі. Ліппа сказав, що загалом Україна може імпортувати щонайменше 4 млрд кубометрів газу в період із квітня до жовтня.

Із загального обсягу імпорту через Європу до половини становитиме СПГ, що поставляється на європейські термінали, а не трубопровідний газ, і, за словами Ліппи, більша частина цього обсягу може надходити зі Сполучених Штатів.

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