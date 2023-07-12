«Нафтогаз» у І кварталі отримав 7,7 мільярда чистого прибутку — Finance.ua

«Нафтогаз» у І кварталі отримав 7,7 мільярда чистого прибутку
НАК «Нафтогаз України» у першому кварталі отримала чистий прибуток у 7,7 мільярда гривень, за аналогічний період торік компанія отримала 24,6 мільярда гривень чистого збитку.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Такий результат став можливим завдяки суттєвому покращенню фінансових показників діяльності ключових підприємств Групи в порівнянні з І кварталом 2022 року», — пояснив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
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Група Нафтогаз за перші 3 місяці року отримала консолідований операційний прибуток у розмірі 3,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група мала консолідований операційний збиток у сумі 57 млрд грн.
Крім цього, основні звітні сегменти Групи Нафтогаз показали чистий операційний прибуток за результатами І кварталу 2023 року.
«Підприємства Групи, які забезпечують виконання спеціальних обов’язків, постачаючи природний газ соціально чутливим категоріям споживачів, також суттєво покращили рівень зборів грошових коштів за поставлений газ», — додали в компанії.
Це дозволило цим підприємствам значно поліпшити операційний фінансовий результат: збитки І кварталу 2023 року становили лише 6,3 млрд грн у порівнянні з 33 млрд грн збитків у аналогічний період 2022 року.
Протягом січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємства Групи Нафтогаз сплатили податків на суму 26 млрд грн, що складає понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період.
«При цьому в квітні 2023 року Група успішно завершила опалювальний сезон 2022/2023 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави. Більш того, навіть без додаткової підтримки Група не лише втримує, а й збільшує видобуток українського газу в умовах війни», — наголосили в НАК.
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