«Нафтогаз» у І кварталі отримав 7,7 мільярда чистого прибутку — Finance.ua

«Нафтогаз» у І кварталі отримав 7,7 мільярда чистого прибутку Сьогодні 10:31 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» у І кварталі отримав 7,7 мільярда чистого прибутку

НАК «Нафтогаз України» у першому кварталі отримала чистий прибуток у 7,7 мільярда гривень, за аналогічний період торік компанія отримала 24,6 мільярда гривень чистого збитку.

«Такий результат став можливим завдяки суттєвому покращенню фінансових показників діяльності ключових підприємств Групи в порівнянні з І кварталом 2022 року», — пояснив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Група Нафтогаз за перші 3 місяці року отримала консолідований операційний прибуток у розмірі 3,4 млрд грн. За аналогічний період минулого року Група мала консолідований операційний збиток у сумі 57 млрд грн.

Крім цього, основні звітні сегменти Групи Нафтогаз показали чистий операційний прибуток за результатами І кварталу 2023 року.

«Підприємства Групи, які забезпечують виконання спеціальних обов’язків, постачаючи природний газ соціально чутливим категоріям споживачів, також суттєво покращили рівень зборів грошових коштів за поставлений газ», — додали в компанії.

Це дозволило цим підприємствам значно поліпшити операційний фінансовий результат: збитки І кварталу 2023 року становили лише 6,3 млрд грн у порівнянні з 33 млрд грн збитків у аналогічний період 2022 року.

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Протягом січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємства Групи Нафтогаз сплатили податків на суму 26 млрд грн, що складає понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період.

«При цьому в квітні 2023 року Група успішно завершила опалювальний сезон 2022/2023 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави. Більш того, навіть без додаткової підтримки Група не лише втримує, а й збільшує видобуток українського газу в умовах війни», — наголосили в НАК.

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Економічна Правда За матеріалами:

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