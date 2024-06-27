«Нафтогаз» розповів, скільки заробив за перший квартал 2024 року — Finance.ua

«Нафтогаз» розповів, скільки заробив за перший квартал 2024 року Сьогодні 20:32

«Нафтогаз» розповів, скільки заробив за перший квартал 2024 року, www.dw.com

Групі «Нафтогаз» вдалося суттєво покращити консолідований фінансовий результат. Так, чистий прибуток у І кварталі 2024 року склав 10,9 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року Група отримала чистий збиток 1,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Консолідований операційний прибуток групи «Нафтогаз» у І кварталі 2024 року склав 12,4 млрд грн. Водночас відповідний показник за аналогічний період минулого року дорівнював 3,4 млрд грн.

«Нафтогаз залишається опорою України в умовах війни. Спільними зусиллями посилюємо наші позиції, демонструючи ріст фінансових показників. У І кварталі 2024 року ми покращили фінансовий результат і материнської компанії групи — НАК „Нафтогаз України“. Вона отримала чистий прибуток у розмірі 8,1 млрд грн, що на 0,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2023 року», — зауважив Олексій Чернишов.

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Він також нагадав, що в кінці березня 2024 року «Нафтогаз» успішно завершив опалювальний сезон 2023/2024 років в умовах дії ПСО, не отримавши жодного додаткового фінансування від держави.

Варто зазначити, за січень-березень 2024 року група «Нафтогаз» сплатила до державного бюджету податків на суму 18,2 млрд гривень. Це 6% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

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