Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа — Finance.ua

Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа Сьогодні 11:48 — Енергетика

Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа

ТОВ «Газорозподільні мережі України», яке входять до «Групи Нафтогаз», 1 жовтня отримало ліцензії на розподіл газу одразу в шести областях, де раніше втратили ліцензію структури «Регіональної газової компанії» олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

«1 жовтня філії ТОВ „Газорозподільні мережі України“, які входять до Групи Нафтогаз, отримали ліцензії Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на ведення діяльності» — повідомляють в «Нафтогазі».

Читайте також Глава «Нафтогазу» пояснив збереження транзиту російського газу під час війни

Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.

Таким чином, тепер державна компанія офіційно отримала право на розподіл газу для 6,6 млн клієнтів, уже на базі 14 регіональних філій.

Читайте також До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз

Нагадуємо, раніше Нафтогаз повідомляв про те, що дію попередніх ліцензіатів в указаних шести областях припинено.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів понад 10 років тому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.