Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа — Finance.ua
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Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа

Енергетика
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Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа
Нафтогаз отримав ліцензію на розподіл газу в 6 областях, замість облгазів Фірташа
ТОВ «Газорозподільні мережі України», яке входять до «Групи Нафтогаз», 1 жовтня отримало ліцензії на розподіл газу одразу в шести областях, де раніше втратили ліцензію структури «Регіональної газової компанії» олігарха-втікача Дмитра Фірташа.
Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».
«1 жовтня філії ТОВ „Газорозподільні мережі України“, які входять до Групи Нафтогаз, отримали ліцензії Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на ведення діяльності» — повідомляють в «Нафтогазі».
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Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.
Таким чином, тепер державна компанія офіційно отримала право на розподіл газу для 6,6 млн клієнтів, уже на базі 14 регіональних філій.
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Нагадуємо, раніше Нафтогаз повідомляв про те, що дію попередніх ліцензіатів в указаних шести областях припинено.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів понад 10 років тому.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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