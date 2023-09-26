До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз — Finance.ua
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До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз

Енергетика
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До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз
До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз
НАК «Нафтогаз України» розпочав планову інтеграцію до свого складу газорозподільну компанію АТ «Черкасигаз».
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У НАКу зазначили, що мета корпоративних змін — налагодження ефективної роботи газорозподільної системи Черкаської області для зміцнення потужності енергетичної сфери країни.
Перезапуск роботи підприємства розпочнеться з підготовки критичної інфраструктури регіону до опалювального сезону 2023/2024.
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У «Нафтогазі» додали, що для досягнення максимальної результативності робота компанії базуватиметься на нових корпоративних принципах.
Окрім модернізації технічних процесів, у пріоритеті - дотримання усіх фінансових зобов’язань перед партнерами та вдосконалення клієнтського сервісу.

Довідка Finance.ua:

  • оператор «Газмережі» під координацією групи «Нафтогаз» з 1 вересня відповідає за розподіл природного газу ще в трьох областях — Київській, Житомирській та Львівській;
  • в умовах воєнного стану до НАК «Нафтогаз України» було інтегровано загалом 16 обласних і міських газорозподільних підприємств — АТ «Черкасигаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Львівгаз», АТ «Віннницягаз», АТ «Сумигаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Миколаївгаз».
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За матеріалами:
Finance.ua
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