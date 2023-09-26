До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз — Finance.ua

До структури «Нафтогазу» приєднали ще один міськгаз
НАК «Нафтогаз України» розпочав планову інтеграцію до свого складу газорозподільну компанію АТ «Черкасигаз».
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У НАКу зазначили, що мета корпоративних змін — налагодження ефективної роботи газорозподільної системи Черкаської області для зміцнення потужності енергетичної сфери країни.
Перезапуск роботи підприємства розпочнеться з підготовки критичної інфраструктури регіону до опалювального сезону 2023/2024.
У «Нафтогазі» додали, що для досягнення максимальної результативності робота компанії базуватиметься на нових корпоративних принципах.
Окрім модернізації технічних процесів, у пріоритеті - дотримання усіх фінансових зобов’язань перед партнерами та вдосконалення клієнтського сервісу.
Довідка Finance.ua:
- оператор «Газмережі» під координацією групи «Нафтогаз» з 1 вересня відповідає за розподіл природного газу ще в трьох областях — Київській, Житомирській та Львівській;
- в умовах воєнного стану до НАК «Нафтогаз України» було інтегровано загалом 16 обласних і міських газорозподільних підприємств — АТ «Черкасигаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Львівгаз», АТ «Віннницягаз», АТ «Сумигаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Івано-Франківськгаз» і АТ «Миколаївгаз».
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