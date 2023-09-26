Голова «Нафтогазу» припускає підвищення тарифів на газ — Finance.ua

Голова «Нафтогазу» припускає підвищення тарифів на газ Сьогодні 08:00 — Енергетика

Голова «Нафтогазу» припускає підвищення тарифів на газ

Ціни на газ для населення цієї зими будуть стабільними, проте, після завершення війни підвищення варто очікувати.

Таку заяву в ефірі телемарафону зробив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, зазначивши, що на зиму 2023−2024 років ціни на газ будуть стабільними.

«Ціни на газ для населення на зиму 2023−2024 років будуть стабільними. Вони не будуть змінюватися», — сказав Чернишов.

Він додав, що під час воєнного стану діють об'єктивні обмеження щодо зміни цін на блакитне паливо і компанія підтримує цей принцип. Проте, варто також підготуватись і до періоду, коли це відбудеться.

«Також ми очікуємо, що коли така можливість настане, ми будемо ще активніше стимулювати енергоефективні заходи, а також просувати і запроваджувати ринок енергії в нашій країні. Напевно, це можливо після завершення війни», — сказав він.

Чернишов заспокоїв громадян, що на цей опалювальний період газу в сховища закачано достатньо.

«Наші об'єми досягають 15 млрд куб. м. газу. Це перевищує наші плани по початку опалювального сезону. Очевидно що ми входитимемо в зиму з більшим об'ємом, аніж ми планували», — додав він.

УНІАН За матеріалами:

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