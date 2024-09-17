«Нафтогаз» має намір пройти зиму з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас — Чернишов Сьогодні 11:15 — Енергетика

«Нафтогаз» має намір пройти зиму з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас — Чернишов

НАК «Нафтогаз України» цьогоріч наростив видобуток природного газу і має намір пройти зиму за рахунок лише українського газу, також має запас закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) газу.

Про це повідомив голова правління Олексій Чернишов у кулуарах 20-ї щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука в Києві.

«З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну», — сказав він журналістам.

Чернишов зазначив, що для компанії це звичайна технологічна процедура, яку вона здійснює щороку, зокрема вона застосовувалася і рік тому.

«Минулого року в нас була (кредитна лінія ЄБРР. — Ред.) EUR300 млн, цього року — EUR200 млрд, навіть менше. Усі потреби українських споживачів забезпечено українським газом», — наголосив голова правління.

Коментуючи питання використання іноземними газовими трейдерами українських газових сховищ (ПСГ), Чернишов констатував, що цього року динаміка низька.

«Нам хотілося б набагато більше, подекуди трейдери навіть щось забирають. Існують усім очевидні виклики, тому розраховуємо зараз переважно на свій (газ). А ми так і планували», — зазначив він.

Голова правління уточнив, що безпосередньо зараз динаміка «низька негативна», але підбивати підсумки необхідно наприкінці року.

Як повідомлялося, наприкінці 2022 року, «Нафтогаз» залучив кредит ЄБРР під держгарантії на EUR300 млн, завдяки чому було створено резервний запас природного газу обсягом 748 млн куб. м у режимі «митний склад» (МС).

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Нову угоду про кредит ЄБРР «Нафтогазу» на EUR200 млн під держгарантії було підписано в листопаді 2023 року. Тоді зазначалося, що вона набуде чинності після оформлення держгарантій. Кредитний ризик із банком розділили Норвегія і Нідерланди.

Режим МС дає змогу зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків і митних зборів під час подальшого його транспортування з території країни.

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