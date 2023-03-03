Нафтогаз цьогоріч суттєво збільшить інвестиції у видобуток газу – Чернишов — Finance.ua

Нафтогаз цьогоріч суттєво збільшить інвестиції у видобуток газу – Чернишов
У 2023 році НАК «Нафтогаз України» планує збільшувати видобуток газу у західних областях України.
Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України» у Телеграмі.
«У цьому році Нафтогаз буде суттєво інвестувати у видобуток, в тих регіонах, де це сьогодні можливо. Навіть там, де це певною мірою ризиковано. Ми маємо рухатися вперед і забезпечити країну власним газом», — сказав очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
Зазначається, що через об’єктивні причини скорочення видобутку газу спостерігається на сході України. Та завдяки героїзму наших газовиків ці втрати є мінімальними.
Натомість «Нафтогаз» працює над збільшенням видобутку вуглеводнів у західних областях України: Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській.
Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» має намір наростити видобуток газу у 2023 році на 1 млрд кубометрів, щоб сукупний обсяг видобутку підприємств країни наблизився до 19 млрд кубометрів.
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