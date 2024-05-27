Надзвуковий літак X-59 цього року підніметься в небо — Finance.ua

Надзвуковий літак X-59 цього року підніметься в небо Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Надзвуковий літак X-59 цього року підніметься в небо

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) та компанія Lockheed Martin розраховують підняти в небо експериментальний надзвуковий літак X-59 до кінця року.

«X-59 — це надзвуковий транспортний засіб. Але це експериментальний реактивний літак із голкоподібним носом, що має радикальну конструкцію. Він полетить наприкінці року, щоб перевірити, чи можливо здійснювати надзвукові польоти без гуркоту звукового удару і, відповідно, літати над населеними пунктами», — заявив директор NASA Білл Нельсон, виступаючи на слуханнях у комітеті з асигнувань Сенату Конгресу США.

Говорячи про шум, який, як передбачається, видаватиме в польоті X-59, Білл Нельсон заявив: «Це буде приглушене ревіння».

«Безшумний» надзвуковий літак X-59, який створюється в рамках програми Quesst, завдяки своїй конструкції під час руху зі швидкістю вище за швидкість звуку не повинен видавати характерної бавовни. Розробники та NASA вважають, що після випробувань можна буде скасувати заборону на польоти над сушею комерційної надзвукової авіації, запроваджену 50 років тому у США та інших країнах.

Творці X-59 наголошують на тому, що це експериментальний надзвуковий літак, а не просто прототип. Його випробування дозволять зібрати дані для розробки майбутніх поколінь надзвукових пасажирських лайнерів. Літак довжиною близько 30 м з розмахом крила майже 9 м може розвивати швидкість 1488 км/год, що вище за швидкість звуку (1234,8 км/год). Після початку таких польотів почнуть збирати дані про те, який звук він видає під час руху і як на нього реагує населення.

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