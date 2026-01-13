0 800 307 555
Надходження від податку на нерухомість зросли майже на 20%: регіональний розподіл

Казна та Політика
9
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, залишається одним із ключових джерел наповнення місцевих бюджетів. За підсумками 2025 року його сплатили майже 1,1 млн платників. Загальний обсяг надходжень становив понад 12,7 млрд грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Порівняно з 2024 роком надходження від цього податку зросли на 19,3%, або майже на 2,1 млрд грн.

Регіони з найбільшими надходженнями

Найбільші суми податку на нерухомість у 2025 році надійшли до бюджетів таких регіонів:
  • місто Київ — 2,5 млрд грн;
  • Львівська область — 1,3 млрд грн;
  • Київська область — 1,3 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 1,2 млрд грн.
Читайте також: Купівля-продаж квартири: що варто знати
«Зростання надходжень свідчить про підвищення податкової дисципліни та відповідальне ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань. Надходження спрямовуються до місцевих бюджетів та використовуються для фінансування соціально важливих програм, розвитку інфраструктури та покращення якості життя громад», — повідомили в ДПС.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що фізична особа не зобов’язана самостійно повідомляти податкову про відчуження житлової або нежитлової нерухомості. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно передають податковій інформацію про об’єкти, щодо яких у фізичних та юридичних осіб виникає або припиняється право власності.
Податки
