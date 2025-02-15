Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі

Казна та Політика
40
Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі
Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі
Наприкінці 2024 року в Україні працювало 3735 офіційних пунктів обміну валют, з яких 618 належали банкам, а решта 3117 — фінансовим компаніям, що не є банками. Минулого року обмінники сплатили до бюджету 788 мільйонів гривень авансового внеску з податку на прибуток.
Про це повідомили у Державній податковій службі та Національному банку України у відповідь на запит «Телеграфу».

Надходження до бюджету

За даними ДПС, порівняно з 2023 роком, коли надходження становили 382,5 мільйона гривень, сума зросла більш ніж удвічі.
Читайте також
Наприкінці 2023 року в Україні працювало 3577 пунктів обміну валют, якими керували 56 юридичних осіб. За рік кількість обмінників зросла на 158 пунктів.

Від чого залежить розмір внесків

Розмір щомісячного авансового внеску залежить від розташування обмінного пункту.
У Києві власники сплачують 700 євро за кожен пункт обміну. У населених пунктах із населенням понад 50 тисяч осіб ставка становить 600 євро.
Читайте також
Для обмінників у менших населених пунктах та за межами населених пунктів встановлено внесок у розмірі 200 євро.
Національний банк України веде спеціальний Реєстр пунктів обміну іноземної валюти. Без внесення до цього реєстру діяльність обмінників заборонена. НБУ щомісяця оновлює реєстр та передає актуальні дані до податкової служби.
Сплачені авансові внески є частиною загального податку на прибуток підприємств. Якщо сума сплачених авансових внесків перевищує податкові зобов’язання за рік, надлишок не переноситься на наступні періоди.
За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.