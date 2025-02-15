Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі — Finance.ua

Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі Сьогодні 15:10 — Казна та Політика

Надходження до бюджету від сплати податків обмінниками зросли більш ніж удвічі

Наприкінці 2024 року в Україні працювало 3735 офіційних пунктів обміну валют, з яких 618 належали банкам, а решта 3117 — фінансовим компаніям, що не є банками. Минулого року обмінники сплатили до бюджету 788 мільйонів гривень авансового внеску з податку на прибуток.

Про це повідомили у Державній податковій службі та Національному банку України у відповідь на запит «Телеграфу».

Надходження до бюджету

За даними ДПС, порівняно з 2023 роком, коли надходження становили 382,5 мільйона гривень, сума зросла більш ніж удвічі.

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Наприкінці 2023 року в Україні працювало 3577 пунктів обміну валют, якими керували 56 юридичних осіб. За рік кількість обмінників зросла на 158 пунктів.

Від чого залежить розмір внесків

Розмір щомісячного авансового внеску залежить від розташування обмінного пункту.

У Києві власники сплачують 700 євро за кожен пункт обміну. У населених пунктах із населенням понад 50 тисяч осіб ставка становить 600 євро.

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Для обмінників у менших населених пунктах та за межами населених пунктів встановлено внесок у розмірі 200 євро.

Національний банк України веде спеціальний Реєстр пунктів обміну іноземної валюти. Без внесення до цього реєстру діяльність обмінників заборонена. НБУ щомісяця оновлює реєстр та передає актуальні дані до податкової служби.

Сплачені авансові внески є частиною загального податку на прибуток підприємств. Якщо сума сплачених авансових внесків перевищує податкові зобов’язання за рік, надлишок не переноситься на наступні періоди.

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