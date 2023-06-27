Нацрегулятор підвищив максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу майже вдвічі — Finance.ua

Нацрегулятор підвищив максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу майже вдвічі Сьогодні 12:03 — Енергетика

Нацрегулятор підвищив максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу майже вдвічі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову, якою з 30 червня встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Про це пише Forbes.ua

Нацрегулятор з 30 червня на ринку на добу наперед (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР) встановив три рівня прайскепів для часових слотів протягом доби.

Для нічного періоду, з 00:00 до 7:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% з 2000 до 3000 грн/МВт·год.

Нацрегулятор підвищив прайскеп для денних годин з 7:00 до 19:00 на 25% з 4000 до 5000 грн/МВт·год.

НКРЕКП встановила граничну ціну для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, на 80% вище ніж 4000, 7200 грн/МВт·год.

Мінімальну ціну на РДН і ВДР знизили до 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку максимальна гранична ціна — 125% від ціни РДН, мінімальна гранична ціна — 0,01 грн/МВт·год.

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Обмеження цін на електрику для бізнесу діють з 1 липня 2019-го, коли в Україні запрацювала модель гуртового ринку електроенергії. Зараз максимальна гранична ціна, або верхній прайскеп, — 4000 грн за МВт⋅год.

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