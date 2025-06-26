Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до найнижчого рівня за майже чотири роки — Finance.ua
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Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти впали до найнижчого рівня за майже чотири роки

Енергетика
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Доходи Саудівської Аравії від експорту нафти у квітні впали до 16,5 млрд доларів — це найнижчий показник майже за чотири роки.
Про це повідомляє Bloomberg.
У квітні доходи Саудівської Аравії від експорту сирої нафти та нафтопродуктів знизилися до 16,5 млрд доларів. Це на 21% менше, ніж торік, і на 7% менше, ніж у березні. Причиною стало падіння цін на нафту — сорт Brent подешевшав на понад 15%, досягнувши мінімуму за чотири роки.
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Обвал стався після запровадження глобальних мит адміністрацією США та заяви ОПЕК+ про пришвидшення темпів видобутку. Це викликало серйозну турбулентність на ринку. Хоча ціна Brent згодом частково відновилась і наразі становить близько 68 доларів за барель, вона все ще на 9% нижча, ніж на початку року.
Саудівська економіка відчуває зростаючий тиск. Зниження цін ставить під загрозу фінансування амбітної програми «Бачення 2030» принца Мохаммеда бін Салмана. За словами аналітика EFG Hermes Мохамеда Абу Баши, ціни на рівні 65 доларів можуть призвести до зростання дефіциту бюджету і держборгу.
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ОПЕК+ планує обговорити обсяги видобутку на серпень під час зустрічі 6 липня. Очікується, що Саудівська Аравія виступатиме за продовження збільшення поставок. Тим часом попит на нафту в Китаї залишається помірним, що створює додаткову невизначеність для ринку.
За матеріалами:
Економічна Правда
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