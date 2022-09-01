Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів — Finance.ua
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Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів

Кримінал
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Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів
Нацполіція викрила підпільний call-центр криптоброкерів, www.npu.gov.ua
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України спільно із СБУ накрили call-центр криптовалютних брокерів.
Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України.
Повідомляється, що центр орієнтувався на присвоєння коштів громадян України та країн Європейського Союзу під виглядом біржової торгівлі криптовалютою, цінними паперами, золотом та нафтою.
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«Під час слідства встановлено, що працівники call-центру представлялися співробітниками державних банківських установ і виманювали конфіденційні дані банківських карток громадян», — повідомляється в прес-релізі відомства.
Також для залучення інвестицій шахраї створювали майданчики з біржової торгівлі іноземною валютою та криптовалютою, гарантуючи отримання надприбутків у короткий термін.
Скільки шахраї встигли вкрасти за час своєї роботи, не уточнюється. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років ув’язнення.
За матеріалами:
cryptomisto
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